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  • «Краснодар» выиграл в Перми, Хохлов проиграл первый матч в качестве тренера «Кубани». Онлайн событий дня

«Краснодар» выиграл в Перми, Хохлов проиграл первый матч в качестве тренера «Кубани». Онлайн событий дня

<em>Стартовый тур чемпионата России завершается в понедельник. «Краснодар» отправляется в гости к «Амкару», а обновленная «Кубань» примет «Урал». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».<br /> <br /> </em><strong>22:12 </strong>Бесконечно жесткая страница "Амкара" в ВК.<br /> <br /> <img src="https://pbs.twimg.com/media/CKX8UJlWgAAsF2H.png" alt="" /><em><br /> <br /> <br /> <br /> </em><strong>21:56 </strong>Сенсационный в какой-то степени результат – победа "Урала" 2:0. "Кубань" выглядит слишком сырой, и игрокам только предстоит понять идеи Хохлова. А Гончаренко красиво вернулся в город, откуда его не так давно прогоняли.<strong><br /> <br /> 21:22 </strong>"Кубань" после перерыва явно добавила, и велика в этом роль Аршавина. Вряд ли его хватит на весь матч, но он на опыте и технике создает моменты партнерам. А тут еще и Павлюченко вышел на замену, кстати. В бой пошли старики.<br /> <br /> <strong>21:03 </strong>А Зепп Блаттер пообещал, что он все – больше не будет в выборах президента ФИФА участвовать. Вэри мэни криминалити, потому что<strong><br /> <br /> 21:02 </strong>В ФНЛ свои новости: "Зенит-2" обыграл "Тосно" в дерби...Ленинграда?<strong><br /> <br /> 20:49 </strong>И здесь нули после первого тайма. Но игра намного бодрее. И "Урал" имел преимущество<strong><br /> <br /> 20:15 </strong>Сыграли команды 15 минут. Аршавин в старте, но это не мешает "Уралу" пока выглядеть лучше<em><br /> <br /> </em><strong>19:55 </strong>Не устаем напоминат о пользе легального просмотра матчей: <strong><a href="https:///news/?id=436138">https:///news/?id=436138</a><br /> <br /> 19:20 </strong>Похоже, новость дня: <a href="https:///news/?id=436180"><strong>«Шинник» - «Спартак-2»: ярославская полиция вооружилась несмываемой краской</strong></a><strong><br /> <br /> 19:05 </strong>Матч закончен – <strong>"Краснодар" выиграл</strong>. Через час тур закроется игрой "Кубани" и "Урала". Возможно, за южан дебютируют Аршавин или Павлюченко!<strong><br /> <br /> 18:50 </strong>ГОЛ! ПЕТРОВ ИЗ "КРАСНОДАРА" ЗАБИВАЕТ!<br /> <br /> <img src="http://media.fckrasnodar.ru/news/object/37319/petrov.jpg" width="700" height="467" alt="" /><em><br /> <br /> </em><strong>18:49 </strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/пресс(8).jpg" width="611" height="245" alt="" /><br /> <br /> <strong>18:37 </strong>А у судьи все в порядке? Второе удаление в матче – Газинского отправил отдыхать<br /> <br /> <img src="http://media.fckrasnodar.ru/news/object/32177/news.orig.60129.jpg" width="700" height="465" alt="" /><strong><br /> <br /> 18:32 </strong>Пока в Перми тухло, Кришито собрался уходить из "Зенита". Боится, что не будет играть из-за лимита<br /> <br /> <strong>17:55 </strong>И новость о том, почему у нас так и не ввели спрей для судей. Если кратко: опять решили сэкономить и купили не то.<br /> <br /> <strong><a href="https:///news/?id=436166">https:///news/?id=436166</a><br /> <br /> 17:53 </strong>Посмотрите пока, как сорвали пресс-конференцию Блаттера, закидав его фальшивыми деньгами<br /> <br /> <a href="https:///news/?id=436173"><strong>https:///news/?id=436173</strong></a><strong><br /> <br /> 17:53 </strong>Первый тайм матча "Амкар" - "Краснодар" закончился. Итог 45 минут – красная карточка у хозяев и почти полное отсутствие опасных моментов<em><br /> <br /> </em><strong>17:23 </strong>Так, у Прудникова уже и удаление. В Перми весело, ребята.<br /> <br /> <img src="http://fc-amkar.org/upload/images/image_news1430235072.jpg" width="700" height="467" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:16 </strong>Матч в Перми уже начался, и Прудников даже успел получить карточку за симуляцию!<em><br /> <br /> </em><strong>16:31 </strong>Мы вообще к старту сезона готовились, так-то:<strong><br /> <br /> </strong> <div style="text-align: justify;"> <div><a target="_blank" href="https:///articles/435753.shtml"><strong>Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Локомотив", "Краснодар", "Уфа", "Урал"</strong></a></div> <div> </div> <div><a target="_blank" href="http://www.bombardir.ru/articles/435654.shtml"><strong>Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Зенит", "Терек", "Кубань", "Анжи"</strong></a></div> <div> </div> <div><strong><a target="_blank" href="https:///articles/435582.shtml">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. "Спартак", "Крылья Советов", "Амкар", "Динамо"</a></strong></div> <div> </div> </div> <strong><br /> 16:28</strong> Что у нас еще есть? <a href="https:///articles/?id=434599"><strong>Таблица трансферов РФПЛ</strong></a>, например. Там, кстати, "Кубань" – один из главных ньюсмейкеров<br /> <br /> <strong>16:25 </strong>Пока ждете игру, почитайте два сегодняшних материала:<br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=436130">История самого известного спортивного карикатуриста современности Омара Момани</a><br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436151">И призыв перестать делать суперменов из игроков сборной Дмитрия Хомухи</a><br /> <br /> 16:11 </strong>Небольшой дайджест того, о чем пишут официальные сайт играющих сегодня команд.<br /> <br /> <strong>"Амкар" </strong>анонсирует запуск бесплатного Wi-Fi на стадионе. Теперь селфи со "Звезды" будет больше<br /> <br /> У <strong>"Краснодара" </strong>вышло довольно симпатичное превью с цитатами игроков, тренеров и информацией о том, где можно посмотреть матч в городе. Такие вещи, по-хорошему, должны делать все клубы – это основа основ.<br /> <br /> Зато на официальном сайте <strong>"Урала" </strong>можно посмотреть фотографии утренней разминки. Почему не завтрака? Еще сообщается, что подписали контракт с Денисом Кулаковым из города Изюм. Прекрасно.<br /> <br /> Наконец, у<strong> "Кубани" </strong>большое количество информации по участнице конкурса "Мисс РФПЛ". И видео, и фото, и вообще все. Пусть тогда и перед матчем девушку покажут. Еще есть рубрика "Этот день в истории "Кубани". Победы над "Томью" два года назад и какие-то матчи из времен Советского Союза. Нет повода не выпить, видимо.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/заход бомбардир(1).jpg" width="629" height="306" alt="" /><strong><br /> <br /> 16:09 </strong>Пока есть время приобрести видеотрансляцию матча в Перми и посмотреть футбол, как честный человек. Или, как честный человек, который экономит, почитать о событиях матча в нашем онлайне. Все подробности по ссылке: <a href="https:///news/?id=436135"><strong>https:///news/?id=436135</strong></a><br /> <br /> <strong>16:04</strong> Всем привет. Начало рабочей недели совпадает с окончанием первого тура чемпионата России. Ведь у нас все для зрителей и увеличения интереса к чемпионату. Сегодняшняя программа состоит из двух краснодарских блюд. В первом "быки" едут гонять мяч по искусственному газону в Перми. А после этого Дмитрий Хохлов дебютирует в официальной игре, как тренер "Кубани", играя с "Уралом". Все это может быть очень интересно, а может и в сон вогнать. Вот и проверим. <br /> <br /> <em><strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a href="https://" target="_blank"><em>bombardir.ru </em></a><em>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em>

Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Урал Амкар-Пермь Краснодар
Комментарии (547)
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IngvarP
1437408580
Питер поздравляет Краснодар! Обновите таблицу: Спартак уже должен быть седьмым.
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просто сашка
1437414044
урал приятно удивляет стоит признать!
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sir-5
1437417213
Замечательно.
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Caniggia
1437417670
Блестящий выход Павлюченко - хождение пешком, лёгкий бег трусцой, 0 касаний и гол Урала!
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spartach n1
1437418036
Фенита- пешеход нагулялся !
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cska plus
1437418367
В этой игре, я лично получил огромное наслаждение от того, что именно Ганчаренко их наказал!
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spartach n1
1437418367
Зенитчик в команде не к добру !
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cканер
1437418489
Урал на чистом 1м месте,мои поздравления!
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sir-5
1437418497
\"Урал\"-лидер чемпионата.
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spartach n1
1437418617
Урал с победой, чипсоеда с удачным дебютом )))
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