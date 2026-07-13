Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Торпедо»