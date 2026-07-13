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  • «Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

13 июля, 16:05
Урал
13.07.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
90+1' С. Бородин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Дмитрий Тихий
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Илья Берковский
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
21
Артур Галоян
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
46
Мамин
16
Итало
24
Коротков
6
Тихий
6
Сунгатулин
22
Кордейро
59
Харин
19
Байрамян
97
Ишков
10
Секулич
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
4
Бородин
2
Бозов
90
Роганович
27
Орехов
7
Юшин
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
33
Камара
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
19
Байрамян
37
Бондарев
37
Бондарев
19
Байрамян
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
90
Роганович
44
Корнюшин
44
Корнюшин
90
Роганович
27
Орехов
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Орехов
7
Юшин
21
Галоян
21
Галоян
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Торпедо
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Торпедо»

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал
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