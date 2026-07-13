13.07.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-1-3-1
57
Селихов
46
Мамин
16
Итало
24
Коротков
6
Тихий
6
Сунгатулин
22
Кордейро
59
Харин
19
Байрамян
97
Ишков
10
Секулич
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
4
Бородин
2
Бозов
90
Роганович
27
Орехов
7
Юшин
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
33
Камара
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
19
Байрамян
37
Бондарев
37
Бондарев
19
Байрамян
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
90
Роганович
44
Корнюшин
44
Корнюшин
90
Роганович
27
Орехов
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Орехов
7
Юшин
21
Галоян
21
Галоян
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Торпедо
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»