Смотреть прямую трансляцию «Зенит» против «Црвены Звезды», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 19:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Fonbet».