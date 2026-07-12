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  • «Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

«Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

12 июля, 17:50
Зенит
12.07.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Црвена Звезда
20' А. Соболев (П) 61' Р. Вега 73' Ф. Аугусто
81' М. Абу Фани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
8
Кристиян Балов
ЛВ
21
Тими Элшник
ЦФ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
22
Василие Костов
АП
35
Дуглас Овусу
ПВ
9
Джей Энем
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
66
Вега
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
4-2-2-2
1
Матеус
25
Эракович
13
Велькович
30
Тебо
23
Тикнизян
15
Абу Фани
33
Крунич
4
Иванич
8
Балов
17
Дуарте
21
Элшник
25
Андраде
78
Дивеев
78
Дивеев
25
Андраде
20
Педро
53
Бардачев
53
Бардачев
20
Педро
7
Соболев
82
Волков
82
Волков
7
Соболев
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
14
Джон Джон
17
Мостовой
17
Мостовой
14
Джон Джон
8
Вендел
9
Аугусто
9
Аугусто
8
Вендел
4
Иванич
22
Костов
22
Костов
4
Иванич
17
Дуарте
9
Энем
9
Энем
17
Дуарте
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
71
Даниил Одоевский
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
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0
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию «Зенит» против «Црвены Звезды», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Црвена Звезда»

«Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Црвена Звезда Зенит
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