12.07.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
66
Вега
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
4-2-2-2
1
Матеус
25
Эракович
13
Велькович
30
Тебо
23
Тикнизян
15
Абу Фани
33
Крунич
4
Иванич
8
Балов
17
Дуарте
21
Элшник
25
Андраде
78
Дивеев
78
Дивеев
25
Андраде
20
Педро
53
Бардачев
53
Бардачев
20
Педро
7
Соболев
82
Волков
82
Волков
7
Соболев
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
14
Джон Джон
17
Мостовой
17
Мостовой
14
Джон Джон
8
Вендел
9
Аугусто
9
Аугусто
8
Вендел
4
Иванич
22
Костов
22
Костов
4
Иванич
17
Дуарте
9
Энем
9
Энем
17
Дуарте
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
71
Даниил Одоевский
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
45
Стефан Гудель
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
60
Матей Гаштаров
ОП
35
Дуглас Овусу
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию «Зенит» против «Црвены Звезды», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»