04.06.2026, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-1-1-3-1
13
Гарсия
3
Гримальдо
16
Мартин
14
Ляпорт
12
Порро
18
Берналь
9
Гави
15
Баэна
10
Ольмо
7
Торрес
26
Иглесиас
4-2-2-2
22
Басиль
3
Али
4
Тахсин
5
Ашем
23
Доски
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
8
Байеш
21
Фарджи
17
Джасим
9
Аль-Хамади
13
Гарсия
1
Роман
1
Роман
13
Гарсия
7
Торрес
17
Гомес
17
Гомес
7
Торрес
14
Ляпорт
4
Гарсия
4
Гарсия
14
Ляпорт
16
Мартин
2
Пубиль
2
Пубиль
16
Мартин
12
Порро
20
Родригес
20
Родригес
12
Порро
18
Берналь
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
18
Берналь
9
Гави
19
Гуэрра
19
Гуэрра
9
Гави
15
Баэна
6
Мерино
6
Мерино
15
Баэна
26
Иглесиас
25
Родригес
25
Родригес
26
Иглесиас
3
Гримальдо
11
Пино
11
Пино
3
Гримальдо
10
Ольмо
8
Гарсия
8
Гарсия
10
Ольмо
22
Басиль
12
Хассан
12
Хассан
22
Басиль
23
Доски
15
Яхья
15
Яхья
23
Доски
Яхья
25
Садун
25
Садун
Яхья
4
Тахсин
6
Юнис
6
Юнис
4
Тахсин
3
Али
26
Путрос
26
Путрос
3
Али
5
Ашем
2
Сулака
2
Сулака
5
Ашем
24
Исмаил
14
Икбал
14
Икбал
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
19
Якоб
19
Якоб
16
Аль-Аммари
8
Байеш
7
Амин
7
Амин
8
Байеш
21
Фарджи
11
Касем
11
Касем
21
Фарджи
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
Остались в запасе
Испания
Ирак
23
Унаи Симон
ВР
22
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Фахад Талиб
ВР
20
Аймар Шер
ЦП
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
22
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
20
Аймар Шер
ЦП
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Испания - Ирак
2
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
4
1
Количество передач
679
343
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию Испания против Ирака, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Ирак
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»