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  • Испания – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Испания – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

4 июня, 20:50
Испания
04.06.2026, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Ирак
16' Ф. Торрес
27' М. Доски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
16
Хон Мартин
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Марк Берналь
ОП
9
Гави
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
(К) ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
5
Акам Ашем
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Ибрагим Байеш
(К) ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
17
Али Джасим
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Испания
23
Унаи Симон
ВР
1
Лео Роман
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
19
Хави Гуэрра
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
25
Хесус Родригес
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
8
Гонсало Гарсия
ПВ
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
1
Фахад Талиб
ВР
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
20
Аймар Шер
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
7
Юссеф Амин
ЛВ
11
Ахмед Касем
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гарсия
3
Гримальдо
16
Мартин
14
Ляпорт
12
Порро
18
Берналь
9
Гави
15
Баэна
10
Ольмо
7
Торрес
26
Иглесиас
4-2-2-2
22
Басиль
3
Али
4
Тахсин
5
Ашем
23
Доски
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
8
Байеш
21
Фарджи
17
Джасим
9
Аль-Хамади
13
Гарсия
1
Роман
1
Роман
13
Гарсия
7
Торрес
17
Гомес
17
Гомес
7
Торрес
14
Ляпорт
4
Гарсия
4
Гарсия
14
Ляпорт
16
Мартин
2
Пубиль
2
Пубиль
16
Мартин
12
Порро
20
Родригес
20
Родригес
12
Порро
18
Берналь
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
18
Берналь
9
Гави
19
Гуэрра
19
Гуэрра
9
Гави
15
Баэна
6
Мерино
6
Мерино
15
Баэна
26
Иглесиас
25
Родригес
25
Родригес
26
Иглесиас
3
Гримальдо
11
Пино
11
Пино
3
Гримальдо
10
Ольмо
8
Гарсия
8
Гарсия
10
Ольмо
22
Басиль
12
Хассан
12
Хассан
22
Басиль
23
Доски
15
Яхья
15
Яхья
23
Доски
Яхья
25
Садун
25
Садун
Яхья
4
Тахсин
6
Юнис
6
Юнис
4
Тахсин
3
Али
26
Путрос
26
Путрос
3
Али
5
Ашем
2
Сулака
2
Сулака
5
Ашем
24
Исмаил
14
Икбал
14
Икбал
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
19
Якоб
19
Якоб
16
Аль-Аммари
8
Байеш
7
Амин
7
Амин
8
Байеш
21
Фарджи
11
Касем
11
Касем
21
Фарджи
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
Остались в запасе
Испания
Ирак
23
Унаи Симон
ВР
22
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Фахад Талиб
ВР
20
Аймар Шер
ЦП
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
22
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
20
Аймар Шер
ЦП
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Испания - Ирак
2
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
4
1
Количество передач
679
343
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию Испания против Ирака, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Ирак

Испания – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Ирак Испания
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