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  • «Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 20:35
Милан
26.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Леау
10
Пулишич
22
Салемакерс
4-2-1-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
13
Бога
10
Дэвид
33
Бартезаги
7
Эступиньян
7
Эступиньян
33
Бартезаги
10
Модрич
14
Яшари
14
Яшари
10
Модрич
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Пулишич
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Пулишич
10
Леау
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Леау
27
Камбьясо
2
Хольм
2
Хольм
27
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
10
Дэвид
9
Влахович
9
Влахович
10
Дэвид
13
Бога
11
Йылдыз
11
Йылдыз
13
Бога
Остались в запасе
Милан
Ювентус
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Аркадиуш Милик
ЦФ
Статистика матча Милан - Ювентус
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
454
503
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»

«Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Милан
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