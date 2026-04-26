Составы команд
Милан
Милан
4-3-3
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Леау
10
Пулишич
22
Салемакерс
4-2-1-2-1
16
Ди Грегорио
15
Калюлю
3
Бремер
6
Келли
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
13
Бога
10
Дэвид
33
Бартезаги
7
Эступиньян
7
Эступиньян
33
Бартезаги
10
Модрич
14
Яшари
14
Яшари
10
Модрич
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Пулишич
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Пулишич
10
Леау
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Леау
27
Камбьясо
2
Хольм
2
Хольм
27
Камбьясо
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
10
Дэвид
9
Влахович
9
Влахович
10
Дэвид
13
Бога
11
Йылдыз
11
Йылдыз
13
Бога
Остались в запасе
Милан
Ювентус
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Ювентус
2
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
454
503
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»