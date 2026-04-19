19.04.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
4-1-1-3-1
41
Плотников
13
Турсынбай
72
Аскаров
5
Тевзадзе
4
Быстров
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
93
Сантана
4-2-1-3
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
27
Досмагамбетов
30
Корзун
21
Альварес
17
Нани
11
Шушеначев
7
Соса
14
14
Саулет
17
Адилов
17
Адилов
14
Саулет
4
Быстров
8
Хасейн
8
Хасейн
4
Быстров
21
Альварес
20
Жуков
20
Жуков
21
Альварес
27
Досмагамбетов
12
Топалов
12
Топалов
27
Досмагамбетов
17
Нани
10
10
17
Нани
31
Танжариков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
31
Танжариков
Остались в запасе
Женис
Актобе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Женис - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Актобе», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»