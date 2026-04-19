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  • «Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 13:50
Женис
19.04.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Актобе
10' С. Турсынбай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
30
Никита Корзун
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
17
Нани
ЛВ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Женис
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
20
Георгий Жуков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Плотников
13
Турсынбай
72
Аскаров
5
Тевзадзе
4
Быстров
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
93
Сантана
4-2-1-3
16
Заруцкий
31
Танжариков
23
Эрланов
18
Ордец
27
Досмагамбетов
30
Корзун
21
Альварес
17
Нани
11
Шушеначев
7
Соса
14
14
Саулет
17
Адилов
17
Адилов
14
Саулет
4
Быстров
8
Хасейн
8
Хасейн
4
Быстров
21
Альварес
20
Жуков
20
Жуков
21
Альварес
27
Досмагамбетов
12
Топалов
12
Топалов
27
Досмагамбетов
17
Нани
10
10
17
Нани
31
Танжариков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
31
Танжариков
Остались в запасе
Женис
Актобе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Женис - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Актобе», 6-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Актобе»

«Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Женис
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