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  • «Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 20:55
Лилль
18.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
20
Том Луше
ЦП
39
Djibril Coulibaly
ЦП
23
Габен Бернардо
АП
21
Исак Янссон
ПВ
32
Каиль Будаш
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
22
Мбемба
2
Манди
15
Менье
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
6
Буадди
27
Коррея
3-3-1-1-2
80
Диуф
33
Менди
28
Ба
37
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
26
Бар
22
Н'Домбеле
10
Диоп
25
Чо
11
Ваи
27
Коррея
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Коррея
6
Буадди
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Буадди
6
Мукау
9
Жиру
9
Жиру
6
Мукау
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
28
Перрен
26
Фернандес-Пардо
25
Чо
20
Луше
20
Луше
25
Чо
22
Н'Домбеле
39
39
22
Н'Домбеле
92
Клосс
21
Янссон
21
Янссон
92
Клосс
10
Диоп
32
Будаш
32
Будаш
10
Диоп
11
Ваи
47
Гувейя
47
Гувейя
11
Ваи
Остались в запасе
Лилль
Ницца
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
23
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
23
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Клод Пюэль
Лилль
Точно не сыграют
Хамза Игамане
ЦФ
Натан Нгой
ЦЗ
Усман Туре
ЦЗ
Набиль Бенталеб
ЦП
Марк-Орель Каяр
ВР
Ницца
Точно не сыграют
Шарль Ванхутте
ОП
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Хишам Будауи
ЦП
Данте
ЦЗ
Everton Pereira
ЦП
Морган Сансон
ЦП
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Статистика матча Лилль - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Количество передач
590
375
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ниццы», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ницца»

«Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Лилль
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