Составы команд
Лилль
Лилль
4-1-2-2-1
1
Эзер
15
Перро
22
Мбемба
2
Манди
15
Менье
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
26
Фернандес-Пардо
6
Буадди
27
Коррея
3-3-1-1-2
80
Диуф
33
Менди
28
Ба
37
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
26
Бар
22
Н'Домбеле
10
Диоп
25
Чо
11
Ваи
27
Коррея
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Коррея
6
Буадди
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Буадди
6
Мукау
9
Жиру
9
Жиру
6
Мукау
26
Фернандес-Пардо
28
Перрен
28
Перрен
26
Фернандес-Пардо
25
Чо
20
Луше
20
Луше
25
Чо
22
Н'Домбеле
39
39
22
Н'Домбеле
92
Клосс
21
Янссон
21
Янссон
92
Клосс
10
Диоп
32
Будаш
32
Будаш
10
Диоп
11
Ваи
47
Гувейя
47
Гувейя
11
Ваи
Остались в запасе
Лилль
Ницца
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
23
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
20
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
23
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лилль - Ницца
3
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Количество передач
590
375
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ниццы», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ницца»
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Источник: «Бомбардир»