18.04.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Генчлербирлиги
3-1-3-1-3
2
Талиссон
6
Гутас
23
Ганоушек
35
Улджын
4
15
Деле-Баширу
70
Тонгия
11
Гюрпюз
29
Ньянг
22
Койта
24
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
10
Сане
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
7
Салаи
22
Койта
99
Чанак
99
Чанак
22
Койта
70
Тонгия
8
Онур
8
Онур
70
Тонгия
35
Улджын
10
Мимароглу
10
Мимароглу
35
Улджын
11
Гюрпюз
20
Траоре
20
Траоре
11
Гюрпюз
11
Акгюн
17
Эльмали
17
Эльмали
11
Акгюн
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
7
Салаи
93
Боэ
93
Боэ
7
Салаи
8
Сара
99
Лемина
99
Лемина
8
Сара
9
Икарди
77
Ланг
77
Ланг
9
Икарди
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Галатасарай
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
44
Arda Cagan Celik
ЦП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
53
Дал Варесанович
АП
12
Батухан Шен
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Галатасарай
Точно не сыграют
Статистика матча Генчлербирлиги - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
14
Офсайды
3
3
Количество передач
329
421
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.19
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Генчлербирлиги» против «Галатасарая», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»