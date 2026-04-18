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  • «Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 18:20
Нижний Новгород
18.04.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
22' Н. Маричаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
25
Свен Карич
ЦЗ
52
Егор Смелов
ЦП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ПЗ
21
Антон Миранчук
ЦП
11
Артур Гомес
ЦП
10
Бителло
ЦП
8
Рубенс
ЦП
74
Даниил Фомин
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
1-1-1
25
Карич
52
Смелов
10
Бальбоа
4-5-1
31
Лещук
2
Маричаль
55
Осипенко
4
Касерес
7
Скопинцев
21
Миранчук
10
Бителло
8
Рубенс
74
Фомин
11
Гомес
70
Тюкавин
8
Рубенс
60
Маринкин
60
Маринкин
8
Рубенс
МакАртур
17
Бабаев
17
Бабаев
МакАртур
21
Миранчук
13
Нгамале
13
Нгамале
21
Миранчук
74
Фомин
33
Сергеев
33
Сергеев
74
Фомин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
Главный тренер
Алексей Шпилевский
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Ролан Гусев
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Максим Шнапцев
ЛЗ
Динамо
Точно не сыграют
Дмитрий Александров
ОП
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
4
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
15
10
Офсайды
4
1
Количество передач
226
560
Сейвы
3
0
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо»

«Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Нижний Новгород
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