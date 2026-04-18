18.04.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
25
Свен Карич
ЦЗ
52
Егор Смелов
ЦП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1-1-1
25
Карич
52
Смелов
10
Бальбоа
4-5-1
31
Лещук
2
Маричаль
55
Осипенко
4
Касерес
7
Скопинцев
21
Миранчук
10
Бителло
8
Рубенс
74
Фомин
11
Гомес
70
Тюкавин
8
Рубенс
60
Маринкин
60
Маринкин
8
Рубенс
МакАртур
17
Бабаев
17
Бабаев
МакАртур
21
Миранчук
13
Нгамале
13
Нгамале
21
Миранчук
74
Фомин
33
Сергеев
33
Сергеев
74
Фомин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
Главный тренер
Алексей Шпилевский
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Ролан Гусев
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Динамо
Точно не сыграют
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
4
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
15
10
Офсайды
4
1
Количество передач
226
560
Сейвы
3
0
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»