18.04.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Металлист 1925
Металлист 1925
4-3-2-1
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
37
Дубко
13
Салюк
5
Калюжный
25
Когут
20
Литвиненко
9
Антюх
7
Моура
98
Итодо
3-1-3-1-1
23
20
Гусев
55
74
Фарина
19
Думанюк
14
8
21
17
Морозко
9
24
Мартынюк
27
Крупский
27
Крупский
24
Мартынюк
20
Литвиненко
16
16
20
Литвиненко
25
Когут
77
77
25
Когут
9
Антюх
19
Рашица
19
Рашица
9
Антюх
7
Моура
99
99
7
Моура
29
29
8
21
Беляев
21
Беляев
8
74
Фарина
20
Свитюха
20
Свитюха
74
Фарина
21
10
Козак
10
Козак
21
9
77
77
9
Остались в запасе
Металлист 1925
Кудровка
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Металлист 1925 - Кудровка
5
2
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
11
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Кудровки», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»