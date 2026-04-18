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  • «Металлист 1925» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Металлист 1925» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 14:20
Металлист 1925
18.04.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кудровка
90+3' C. Mba
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кудровка
23
Illia Karavashchenko
ВР
20
Алексей Гусев
ЦЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
17
Евгений Морозко
ЛВ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Металлист 1925
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
16
Nicolas Arevalo
ЦП
77
Cauan Baptistella
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
19
Эрмир Рашица
ЛФ
11
S. Castillo
ЦФ
99
Christian Mba
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
29
Victor Adeoye
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
4-3-2-1
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
37
Дубко
13
Салюк
5
Калюжный
25
Когут
20
Литвиненко
9
Антюх
7
Моура
98
Итодо
3-1-3-1-1
23
20
Гусев
55
74
Фарина
19
Думанюк
14
8
21
17
Морозко
9
24
Мартынюк
27
Крупский
27
Крупский
24
Мартынюк
20
Литвиненко
16
16
20
Литвиненко
25
Когут
77
77
25
Когут
9
Антюх
19
Рашица
19
Рашица
9
Антюх
7
Моура
99
99
7
Моура
29
29
8
21
Беляев
21
Беляев
8
74
Фарина
20
Свитюха
20
Свитюха
74
Фарина
21
10
Козак
10
Козак
21
9
77
77
9
Остались в запасе
Металлист 1925
Кудровка
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Металлист 1925 - Кудровка
5
2
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
11
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Кудровки», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кудровка»

«Металлист 1925» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Металлист 1925
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