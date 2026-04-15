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  • «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

15 апреля, 19:50
Аль-Наср
15.04.2026, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
31' К. Коман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
15
Мохау Нкота
РФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттифак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
7
Али Мухтар
ОП
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
24
Jalal Adel Al-Salem
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Бенто
3
Симакан
4
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
11
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
7
Роналду
11
Феликс
4-2-2-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
5
Кальво
70
Хатиб
13
Хендри
10
Медран
8
Вейналдум
11
Дуда
17
Аль-Ганнам
15
Нкота
9
Дембеле
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
17
аль-Хаибари
96
Аль-Нассер
96
Аль-Нассер
17
аль-Хаибари
21
Коман
29
Гариб
29
Гариб
21
Коман
26
Мартинес
23
Яхья
23
Яхья
26
Мартинес
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
8
Вейналдум
7
Мухтар
7
Мухтар
8
Вейналдум
17
Аль-Ганнам
24
24
17
Аль-Ганнам
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттифак
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Faris Al Ghamdi
ЦП
29
Abdullah Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттифак
1
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
14
6
Офсайды
5
2
Количество передач
431
345
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
3.14
1
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака», 29-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Наср
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