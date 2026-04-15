15.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 3
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
4
Упамекано
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Диас
11
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-2-3-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
3
Милитао
2
Рюдигер
23
Менди
10
Беллингем
8
Вальверде
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Станишич
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Диас
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Диас
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
45
Питарч
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
Остались в запасе
Бавария
Реал
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
Точно не сыграют
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - Реал
2
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
640
294
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Реал», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»