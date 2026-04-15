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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Реал», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал»