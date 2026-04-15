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  • «Бавария» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

«Бавария» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

15 апреля, 20:50
Бавария
15.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реал
6' А. Павлович 38' Г. Кейн 89' Л. Диас 90+4' М. Олисе
1' А. Гюлер 29' А. Гюлер 42' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
4
Упамекано
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Диас
11
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-2-3-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
3
Милитао
2
Рюдигер
23
Менди
10
Беллингем
8
Вальверде
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Станишич
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Диас
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Диас
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
45
Питарч
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
Остались в запасе
Бавария
Реал
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
Точно не сыграют
Майкон Кардосо
ПВ
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Реал
Точно не сыграют
Тибо Куртуа
ВР
Родриго
ПВ
Орельен Чуамени
ОП
Рауль Асенсио
ЦЗ
Статистика матча Бавария - Реал
2
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
640
294
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Реал», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал»

«Бавария» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Бавария
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