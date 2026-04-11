11.04.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
4-1-2-2-1
1
Новичков
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
91
Назаренко
30
Башилов
26
Тихоновский
17
Новых
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
4-1-1-1-3
35
Скопец
88
Дубовский
5
Сакута
33
Рахманов
25
Нескоромный
52
Кресс
10
Русаков
17
Ковалев
11
Гривенев
15
Яцкевич
29
Шарль
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
20
Краснов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
8
Ануфриев
86
Згомба
86
Згомба
8
Ануфриев
77
Минаев
9
Теверов
9
Теверов
77
Минаев
52
Кресс
28
Михнюк
28
Михнюк
52
Кресс
10
Русаков
12
Телеш
12
Телеш
10
Русаков
11
Гривенев
9
Мирский
9
Мирский
11
Гривенев
29
Шарль
8
8
29
Шарль
15
Яцкевич
44
Мардас
44
Мардас
15
Яцкевич
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Витебск - БАТЭ
2
2
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против БАТЭ, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»