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Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против БАТЭ, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – БАТЭ