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  • «Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:50
Витебск
11.04.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
11' А. Ануфриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
44
Максим Мардас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Новичков
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
91
Назаренко
30
Башилов
26
Тихоновский
17
Новых
10
Протасов
8
Ануфриев
77
Минаев
4-1-1-1-3
35
Скопец
88
Дубовский
5
Сакута
33
Рахманов
25
Нескоромный
52
Кресс
10
Русаков
17
Ковалев
11
Гривенев
15
Яцкевич
29
Шарль
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
20
Краснов
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
8
Ануфриев
86
Згомба
86
Згомба
8
Ануфриев
77
Минаев
9
Теверов
9
Теверов
77
Минаев
52
Кресс
28
Михнюк
28
Михнюк
52
Кресс
10
Русаков
12
Телеш
12
Телеш
10
Русаков
11
Гривенев
9
Мирский
9
Мирский
11
Гривенев
29
Шарль
8
8
29
Шарль
15
Яцкевич
44
Мардас
44
Мардас
15
Яцкевич
Остались в запасе
Витебск
БАТЭ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
23
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Витебск - БАТЭ
2
2
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против БАТЭ, 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – БАТЭ

«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Витебск
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