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  • «Металлист 1925» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Металлист 1925» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:20
Металлист 1925
11.04.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
78' Д. Антюх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
16
Nicolas Arevalo
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
77
Cauan Baptistella
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
98
Питер Итодо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Игорь Костюк
Металлист 1925
95
Mykyta Goncharov
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
99
Christian Mba
ЦФ
11
S. Castillo
ЦФ
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
70
Богдан Редушко
ЛФ
16
Шола Огундана
ЦФ
4-3-3
30
Варакута
24
Мартынюк
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
16
31
Шабанов
77
19
Рашица
98
Итодо
7
4-2-2-2
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
2
Вивчаренко
6
Бражко
91
Михайленко
10
Шапаренко
39
Герреро
7
Ярмоленко
9
Волошин
77
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
77
16
20
Литвиненко
20
Литвиненко
16
19
Рашица
25
Когут
25
Когут
19
Рашица
7
9
Антюх
9
Антюх
7
98
Итодо
99
99
98
Итодо
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
70
Редушко
70
Редушко
7
Ярмоленко
39
Герреро
16
Огундана
16
Огундана
39
Герреро
Остались в запасе
Металлист 1925
Динамо К
95
Mykyta Goncharov
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
95
Mykyta Goncharov
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Металлист 1925 - Динамо К
1
1
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Динамо» Киев, 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо» Киев

«Металлист 1925» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Металлист 1925
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