11.04.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Металлист 1925
Металлист 1925
4-3-3
30
Варакута
24
Мартынюк
13
Салюк
18
Павлюк
27
Крупский
16
31
Шабанов
77
19
Рашица
98
Итодо
7
4-2-2-2
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
2
Вивчаренко
6
Бражко
91
Михайленко
10
Шапаренко
39
Герреро
7
Ярмоленко
9
Волошин
77
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
77
16
20
Литвиненко
20
Литвиненко
16
19
Рашица
25
Когут
25
Когут
19
Рашица
7
9
Антюх
9
Антюх
7
98
Итодо
99
99
98
Итодо
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
70
Редушко
70
Редушко
7
Ярмоленко
39
Герреро
16
Огундана
16
Огундана
39
Герреро
Остались в запасе
Металлист 1925
Динамо К
95
Mykyta Goncharov
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
95
Mykyta Goncharov
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
S. Castillo
ЦФ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Металлист 1925 - Динамо К
1
1
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Динамо» Киев, 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо» Киев
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Источник: «Бомбардир»