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  • «Жетысу» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Жетысу» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 12:50
Жетысу
11.04.2026, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Елимай
85' Р. Муртазаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
27
Марко Зиванович
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
20
Арсен Аширбек
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
14
Duván Palacios
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
4-2-2-2
88
Сикач
23
Балтабеков
15
Пайович
5
Орынбасар
4
Кашкен
10
Мосиашвили
11
Добай
9
Абзалов
7
Мужиков
27
Зиванович
21
Жакипбаев
3-1-3-2-1
99
4
Жумаханов
5
3
Габриэл
44
Тюлюбай
20
Аширбек
23
Илич
18
Оразов
17
Бахтияров
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
9
Абзалов
90
Йованович
90
Йованович
9
Абзалов
21
Жакипбаев
15
Биркурманов
15
Биркурманов
21
Жакипбаев
17
Бахтияров
14
14
17
Бахтияров
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Жетысу
Елимай
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Жетысу - Елимай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Елимая», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Елимай»

«Жетысу» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Жетысу
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