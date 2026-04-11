11.04.2026, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-2-2-2
88
Сикач
23
Балтабеков
15
Пайович
5
Орынбасар
4
Кашкен
10
Мосиашвили
11
Добай
9
Абзалов
7
Мужиков
27
Зиванович
21
Жакипбаев
3-1-3-2-1
99
4
Жумаханов
5
3
Габриэл
44
Тюлюбай
20
Аширбек
23
Илич
18
Оразов
17
Бахтияров
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
9
Абзалов
90
Йованович
90
Йованович
9
Абзалов
21
Жакипбаев
15
Биркурманов
15
Биркурманов
21
Жакипбаев
17
Бахтияров
14
14
17
Бахтияров
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Жетысу
Елимай
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
30
Султан Ертис
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Такума Асано
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Жетысу - Елимай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Елимая», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Елимай»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»