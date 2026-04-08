08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
20
Канселу
20
Педри
11
Рэшфорд
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Муссо
26
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
9
Альварес
22
Лукман
20
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
20
Канселу
5
Кунде
4
Араухо
4
Араухо
5
Кунде
20
Педри
9
Гави
9
Гави
20
Педри
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
11
Рэшфорд
7
Торрес
7
Торрес
11
Рэшфорд
17
Ганцко
18
Пубиль
18
Пубиль
17
Ганцко
17
Симеоне
16
Алмада
16
Алмада
17
Симеоне
6
Коке
15
Баэна
15
Баэна
6
Коке
7
Гризманн
23
Гонсалес
23
Гонсалес
7
Гризманн
22
Лукман
7
Серлот
7
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
596
427
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»