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  • «Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

«Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

8 апреля, 20:50
Барселона
08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Атлетико
45' Х. Альварес 70' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Педри
(К) ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
20
Канселу
20
Педри
11
Рэшфорд
10
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Муссо
26
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
9
Альварес
22
Лукман
20
Канселу
3
Бальде
3
Бальде
20
Канселу
5
Кунде
4
Араухо
4
Араухо
5
Кунде
20
Педри
9
Гави
9
Гави
20
Педри
9
Левандовски
16
Лопес
16
Лопес
9
Левандовски
11
Рэшфорд
7
Торрес
7
Торрес
11
Рэшфорд
17
Ганцко
18
Пубиль
18
Пубиль
17
Ганцко
17
Симеоне
16
Алмада
16
Алмада
17
Симеоне
6
Коке
15
Баэна
15
Баэна
6
Коке
7
Гризманн
23
Гонсалес
23
Гонсалес
7
Гризманн
22
Лукман
7
Серлот
7
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
17
Марк Касадо
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Френки де Йонг
ЦП
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Ян Облак
ВР
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
596
427
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 1/4 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Атлетико»

«Барселона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Барселона
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