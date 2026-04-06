Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 15:50
Уфа
06.04.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
42' М. Якуев
90+4' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
8
Шамиль Исаев
АП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
2-2-2-3-1
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
24
Мрзляк
22
Юсупов
18
Камилов
15
Хабалов
9
Липовой
7
Перченок
11
Минатулаев
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
77
Савичев
24
Гоцук
3
Иваньков
90
Роганович
6
Багиев
47
Уткин
27
Орехов
17
Берковский
10
Цыпченко
73
Шитов
9
Липовой
55
Шляков
55
Шляков
9
Липовой
24
Мрзляк
79
Троянов
79
Троянов
24
Мрзляк
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
22
Юсупов
8
Исаев
8
Исаев
22
Юсупов
11
Минатулаев
27
Майоров
27
Майоров
11
Минатулаев
3
Иваньков
4
Бородин
4
Бородин
3
Иваньков
73
Шитов
99
Шевченко
99
Шевченко
73
Шитов
27
Орехов
11
Апеков
11
Апеков
27
Орехов
10
Цыпченко
7
Юшин
7
Юшин
10
Цыпченко
17
Берковский
79
Каштанов
79
Каштанов
17
Берковский
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Торпедо
4
1
2
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Торпедо», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Торпедо»

«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Уфа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+