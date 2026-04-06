06.04.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
2-2-2-3-1
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
24
Мрзляк
22
Юсупов
18
Камилов
15
Хабалов
9
Липовой
7
Перченок
11
Минатулаев
4-1-2-1-2
25
Солдатенко
77
Савичев
24
Гоцук
3
Иваньков
90
Роганович
6
Багиев
47
Уткин
27
Орехов
17
Берковский
10
Цыпченко
73
Шитов
9
Липовой
55
Шляков
55
Шляков
9
Липовой
24
Мрзляк
79
Троянов
79
Троянов
24
Мрзляк
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
22
Юсупов
8
Исаев
8
Исаев
22
Юсупов
11
Минатулаев
27
Майоров
27
Майоров
11
Минатулаев
3
Иваньков
4
Бородин
4
Бородин
3
Иваньков
73
Шитов
99
Шевченко
99
Шевченко
73
Шитов
27
Орехов
11
Апеков
11
Апеков
27
Орехов
10
Цыпченко
7
Юшин
7
Юшин
10
Цыпченко
17
Берковский
79
Каштанов
79
Каштанов
17
Берковский
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Arsen Revazov
ЦФ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Торпедо
4
1
2
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Торпедо», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»