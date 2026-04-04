04.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
15
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
9
Хелер
7
Шерхант
4-1-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
4
Мин-Джэ
4
Та
22
Геррейру
6
Киммих
8
Горецка
7
Гнабри
42
Карл
7
Диас
20
Бишоф
30
Гюнтер
17
Кюблер
17
Кюблер
30
Гюнтер
14
Сузуки
27
Хефлер
27
Хефлер
14
Сузуки
9
Хелер
43
Огбус
43
Огбус
9
Хелер
9
Манзамби
31
Матанович
31
Матанович
9
Манзамби
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
4
Мин-Джэ
19
Дэвис
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
4
Та
20
Лаймер
20
Лаймер
4
Та
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
22
Геррейру
11
Олисе
11
Олисе
22
Геррейру
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Бавария
4
3
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
255
632
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.84
3
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Баварии», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»