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  • «Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 15:20
Фрайбург
04.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
46' Й. Манзамби 71' Л. Хелер
81' Т. Бишоф 90+2' Т. Бишоф 90+9' Л. Карл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
7
Луис Диас
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
49
Майкон Кардосо
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
15
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
9
Хелер
7
Шерхант
4-1-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
4
Мин-Джэ
4
Та
22
Геррейру
6
Киммих
8
Горецка
7
Гнабри
42
Карл
7
Диас
20
Бишоф
30
Гюнтер
17
Кюблер
17
Кюблер
30
Гюнтер
14
Сузуки
27
Хефлер
27
Хефлер
14
Сузуки
9
Хелер
43
Огбус
43
Огбус
9
Хелер
9
Манзамби
31
Матанович
31
Матанович
9
Манзамби
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
4
Мин-Джэ
19
Дэвис
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
8
Горецка
5
Павлович
5
Павлович
8
Горецка
4
Та
20
Лаймер
20
Лаймер
4
Та
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
22
Геррейру
11
Олисе
11
Олисе
22
Геррейру
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
49
Майкон Кардосо
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Венсан Компани
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Бавария
Точно не сыграют
Николас Джексон
ПВ
Гарри Кейн
ЦФ
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Статистика матча Фрайбург - Бавария
4
3
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
255
632
Сейвы
6
2
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.84
3
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Баварии», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Бавария»

«Фрайбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Фрайбург
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