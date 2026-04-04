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  • «Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 14:50
Шинник
04.04.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Илья Порохов
ПВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
21
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
3-2-2-2-1
51
Митров
50
Лысцов
2
Бозов
62
Карпов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
77
Гонгапшев
3-1-1-3-2
30
Замерец
15
Бурко
6
Калистратов
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
12
Ревазов
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Караев
28
Султонов
15
Самойлов
32
Косогоров
32
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
20
Шипунов
20
Шипунов
11
Порохов
77
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
77
Гонгапшев
28
Султонов
76
Суханов
76
Суханов
28
Султонов
12
Ревазов
79
Семенов
79
Семенов
12
Ревазов
11
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Караев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
1
5
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «КАМАЗа», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«КАМАЗ»

«Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Шинник
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