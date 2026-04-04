Составы команд
Шинник
Шинник
3-2-2-2-1
51
Митров
50
Лысцов
2
Бозов
62
Карпов
44
Корнюшин
7
Маляров
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
77
Гонгапшев
3-1-1-3-2
30
Замерец
15
Бурко
6
Калистратов
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
12
Ревазов
8
Шамкин
10
Защепкин
11
Караев
28
Султонов
15
Самойлов
32
Косогоров
32
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
20
Шипунов
20
Шипунов
11
Порохов
77
Гонгапшев
88
Миронов
88
Миронов
77
Гонгапшев
28
Султонов
76
Суханов
76
Суханов
28
Султонов
12
Ревазов
79
Семенов
79
Семенов
12
Ревазов
11
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
11
Караев
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
21
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
53
Вячеслав Коробов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
91
Антон Рощин
АП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
1
5
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «КАМАЗа», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «КАМАЗ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»