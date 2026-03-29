29.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-1-3-2-1
1
Штепа
17
Жилкин
91
Суслов
3
Плиев
5
Морозов
6
Тарба
11
Коновалов
10
Жигулев
18
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
4-3-2-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
97
Покидышев
24
Клещенко
17
Шильников
6
Макаров
5
Трошечкин
18
Кайнов
33
Арбузов
7
Сафронов
11
Эльдарушев
18
Николаев
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Николаев
44
Кухарчук
7
Антонов
7
Антонов
44
Кухарчук
91
Суслов
96
Помешкин
96
Помешкин
91
Суслов
11
Коновалов
88
Магомедов
88
Магомедов
11
Коновалов
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
18
Кайнов
14
Дадич
14
Дадич
18
Кайнов
33
Арбузов
18
Родионов
18
Родионов
33
Арбузов
7
Сафронов
10
Симонян
10
Симонян
7
Сафронов
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Черноморец
Ротор
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
1
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Черноморец - Ротор
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Челябинска», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»