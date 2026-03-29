Черноморец

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Челябинска», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Челябинск»