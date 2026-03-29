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  • «Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

«Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

29 марта, 15:20
Черноморец
29.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Ротор
77' Г. Жилкин
57' А. Эльдарушев 66' А. Эльдарушев 77' С. Алиев 90+4' С. Алиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
18
Илья Родионов
АП
10
Артем Симонян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Штепа
17
Жилкин
91
Суслов
3
Плиев
5
Морозов
6
Тарба
11
Коновалов
10
Жигулев
18
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
4-3-2-1
13
Чагров
13
Бардыбахин
97
Покидышев
24
Клещенко
17
Шильников
6
Макаров
5
Трошечкин
18
Кайнов
33
Арбузов
7
Сафронов
11
Эльдарушев
18
Николаев
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Николаев
44
Кухарчук
7
Антонов
7
Антонов
44
Кухарчук
91
Суслов
96
Помешкин
96
Помешкин
91
Суслов
11
Коновалов
88
Магомедов
88
Магомедов
11
Коновалов
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
18
Кайнов
14
Дадич
14
Дадич
18
Кайнов
33
Арбузов
18
Родионов
18
Родионов
33
Арбузов
7
Сафронов
10
Симонян
10
Симонян
7
Сафронов
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Черноморец
Ротор
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
1
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Черноморец - Ротор
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Челябинска», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Челябинск»

«Черноморец» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Черноморец
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