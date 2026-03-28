28.03.2026, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 5
Завершен
Составы команд
США
США
3-3-2-2
1
Тернер
5
Робинсон
13
Рим
22
МакКензи
15
Кардозо
6
Тессманн
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
3-1-2-3-1
12
Ламменс
15
Менье
4
Мехеле
2
Дебаст
24
Онана
5
Де Куйпер
23
Раскин
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
17
Тилльман
23
Скалли
23
Скалли
17
Тилльман
6
Тессманн
16
Фримен
16
Фримен
6
Тессманн
15
Кардозо
15
Рольдан
15
Рольдан
15
Кардозо
21
Веа
14
Берхальтер
14
Берхальтер
21
Веа
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
5
Робинсон
18
Арфстен
18
Арфстен
5
Робинсон
20
Балогун
24
Агьеман
24
Агьеман
20
Балогун
10
Пулишич
9
Пепи
9
Пепи
10
Пулишич
5
Де Куйпер
18
Сейс
18
Сейс
5
Де Куйпер
4
Мехеле
16
Де Винтер
16
Де Винтер
4
Мехеле
2
Дебаст
25
Нгой
25
Нгой
2
Дебаст
15
Менье
21
Кастань
21
Кастань
15
Менье
24
Онана
0
Де Кат
0
Де Кат
24
Онана
23
Раскин
6
Витсель
6
Витсель
23
Раскин
7
Де Брюйне
8
Тилеманс
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
11
Доку
26
Годтс
26
Годтс
11
Доку
22
Салемакерс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
9
Опенда
9
Опенда
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
США
Бельгия
0
Патрик Шульте
ВР
24
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
25
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
0
Патрик Шульте
ВР
24
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
25
Крис Брейди
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча США - Бельгия
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
21
Офсайды
1
3
Количество передач
461
445
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча США против Бельгии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Бельгия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»