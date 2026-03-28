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  • США – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

США – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 21:20
США
28.03.2026, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 5
Завершен
Бельгия
39' У. МакКенни 87' П. Агьеман
45' З. Дебаст 53' А. Онана 59' Ш. Де Кетеларе (П) 68' Д. Лукебакио 82' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бельгия
12
Сенне Ламменс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
США
0
Патрик Шульте
ВР
24
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
15
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
23
Эйдан Моррис
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
24
Патрик Агьеман
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
25
Крис Брейди
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
0
Натан Де Кат
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
26
Мика Годтс
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Луа Опенда
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
3-3-2-2
1
Тернер
5
Робинсон
13
Рим
22
МакКензи
15
Кардозо
6
Тессманн
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
3-1-2-3-1
12
Ламменс
15
Менье
4
Мехеле
2
Дебаст
24
Онана
5
Де Куйпер
23
Раскин
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
17
Тилльман
23
Скалли
23
Скалли
17
Тилльман
6
Тессманн
16
Фримен
16
Фримен
6
Тессманн
15
Кардозо
15
Рольдан
15
Рольдан
15
Кардозо
21
Веа
14
Берхальтер
14
Берхальтер
21
Веа
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
5
Робинсон
18
Арфстен
18
Арфстен
5
Робинсон
20
Балогун
24
Агьеман
24
Агьеман
20
Балогун
10
Пулишич
9
Пепи
9
Пепи
10
Пулишич
5
Де Куйпер
18
Сейс
18
Сейс
5
Де Куйпер
4
Мехеле
16
Де Винтер
16
Де Винтер
4
Мехеле
2
Дебаст
25
Нгой
25
Нгой
2
Дебаст
15
Менье
21
Кастань
21
Кастань
15
Менье
24
Онана
0
Де Кат
0
Де Кат
24
Онана
23
Раскин
6
Витсель
6
Витсель
23
Раскин
7
Де Брюйне
8
Тилеманс
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
11
Доку
26
Годтс
26
Годтс
11
Доку
22
Салемакерс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
9
Опенда
9
Опенда
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
США
Бельгия
0
Патрик Шульте
ВР
24
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
25
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
0
Патрик Шульте
ВР
24
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
25
Крис Брейди
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча США - Бельгия
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
21
Офсайды
1
3
Количество передач
461
445
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча США против Бельгии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Бельгия

США – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бельгия США
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