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  • Россия – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Россия – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 18:20
Россия
27.03.2026, пятница, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Никарагуа
3' Л. Садулаев 45+3' К. Тюкавин (П) 83' А. Головин
16' О. Асеведо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Евгений Морозов
ЦЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
94
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
87
Ярослав Гладышев
ЦФ
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Никарагуа
12
Адонис Пинеда
ВР
19
Эверт Мартинес
ЦЗ
5
Джастинг Кано
ЦЗ
0
Кристиан Рейес
ЦЗ
6
Джефферсон Ривера
ЦП
0
Хуан Баррера
ЦП
0
Марлон Лопес
ЦП
0
Оскар Асеведо
ЦП
10
Хакоб Монтес
ЦП
0
Байрон Бонилья
ЦФ
7
Хорхе Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Россия
23
Антон Митрюшкин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
29
Максим Петров
ЦП
17
Александр Головин
АП
18
Матвей Кисляк
АП
92
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Никарагуа
1
Альер Лопес
ВР
23
Дэррил Паркер
ВР
22
Аньело Веласкес
ЦЗ
0
Жозуэ Кихано
ЦЗ
3
Хоаб Гутьеррес
ЦП
14
Джейсон Коронель
ЦП
8
Джонатан Монкада
ЦП
0
Бэнси Эрнандес
ЦП
15
Лейнер Мозес
ЦП
13
Хосе Андрес Мартинес
ЦП
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
4-2-2-2
39
Сафонов
2
Морозов
97
Литвинов
5
Пальцев
22
Бевеев
74
Фомин
8
Умяров
94
Пруцев
20
Садулаев
10
Тюкавин
87
Гладышев
3-5-2
12
Пинеда
19
Мартинес
5
Кано
0
Рейес
6
Ривера
0
Лопес
0
Асеведо
10
Монтес
0
Баррера
7
Гарсия
0
Бонилья
39
Сафонов
23
Митрюшкин
23
Митрюшкин
39
Сафонов
5
Пальцев
30
Вахания
30
Вахания
5
Пальцев
94
Пруцев
6
Баринов
6
Баринов
94
Пруцев
74
Фомин
29
Петров
29
Петров
74
Фомин
10
Тюкавин
17
Головин
17
Головин
10
Тюкавин
8
Умяров
18
Кисляк
18
Кисляк
8
Умяров
87
Гладышев
92
Глебов
92
Глебов
87
Гладышев
20
Садулаев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
20
Садулаев
6
Ривера
0
Кихано
0
Кихано
6
Ривера
0
Асеведо
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
0
Асеведо
0
Лопес
14
Коронель
14
Коронель
0
Лопес
0
Баррера
8
Монкада
8
Монкада
0
Баррера
7
Гарсия
0
Эрнандес
0
Эрнандес
7
Гарсия
0
Бонилья
13
Мартинес
13
Мартинес
0
Бонилья
Остались в запасе
Россия
Никарагуа
16
Денис Адамов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Альер Лопес
ВР
23
Дэррил Паркер
ВР
22
Аньело Веласкес
ЦЗ
15
Лейнер Мозес
ЦП
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Альер Лопес
ВР
23
Дэррил Паркер
ВР
22
Аньело Веласкес
ЦЗ
15
Лейнер Мозес
ЦП
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Отоньель Оливас
Статистика матча Россия - Никарагуа
1
1
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
23
5
Офсайды
5
3
Количество передач
497
247
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Никарагуа на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Никарагуа

Россия – Никарагуа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа Россия
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