27.03.2026, пятница, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-2-2-2
39
Сафонов
2
Морозов
97
Литвинов
5
Пальцев
22
Бевеев
74
Фомин
8
Умяров
94
Пруцев
20
Садулаев
10
Тюкавин
87
Гладышев
3-5-2
12
Пинеда
19
Мартинес
5
Кано
0
Рейес
6
Ривера
0
Лопес
0
Асеведо
10
Монтес
0
Баррера
7
Гарсия
0
Бонилья
39
Сафонов
23
Митрюшкин
23
Митрюшкин
39
Сафонов
5
Пальцев
30
Вахания
30
Вахания
5
Пальцев
94
Пруцев
6
Баринов
6
Баринов
94
Пруцев
74
Фомин
29
Петров
29
Петров
74
Фомин
10
Тюкавин
17
Головин
17
Головин
10
Тюкавин
8
Умяров
18
Кисляк
18
Кисляк
8
Умяров
87
Гладышев
92
Глебов
92
Глебов
87
Гладышев
20
Садулаев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
20
Садулаев
6
Ривера
0
Кихано
0
Кихано
6
Ривера
0
Асеведо
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
0
Асеведо
0
Лопес
14
Коронель
14
Коронель
0
Лопес
0
Баррера
8
Монкада
8
Монкада
0
Баррера
7
Гарсия
0
Эрнандес
0
Эрнандес
7
Гарсия
0
Бонилья
13
Мартинес
13
Мартинес
0
Бонилья
Остались в запасе
Россия
Никарагуа
16
Денис Адамов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Альер Лопес
ВР
23
Дэррил Паркер
ВР
22
Аньело Веласкес
ЦЗ
15
Лейнер Мозес
ЦП
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Альер Лопес
ВР
23
Дэррил Паркер
ВР
22
Аньело Веласкес
ЦЗ
15
Лейнер Мозес
ЦП
9
Эдгар Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Отоньель Оливас
Статистика матча Россия - Никарагуа
1
1
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
23
5
Офсайды
5
3
Количество передач
497
247
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Россия против Никарагуа на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Никарагуа
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»