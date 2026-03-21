Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Волги», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Волга»