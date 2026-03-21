21.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
2-1-2-3-2
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
18
Камилов
22
Юсупов
15
Хабалов
8
Исаев
7
Перченок
70
Ортис
9
Липовой
4-1-3-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
15
Тихий
99
Костин
3
Красильниченко
9
Фольмер
77
Багателия
55
Саплинов
17
Гершун
14
Яковлев
8
Рахманов
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
22
Юсупов
96
Барановский
96
Барановский
22
Юсупов
70
Ортис
11
Минатулаев
11
Минатулаев
70
Ортис
3
Красильниченко
6
Умников
6
Умников
3
Красильниченко
55
Саплинов
60
Касьянов
60
Касьянов
55
Саплинов
17
Гершун
37
Воронин
37
Воронин
17
Гершун
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
77
Багателия
7
Мурза
7
Мурза
77
Багателия
Остались в запасе
Уфа
Волга
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Уфа - Волга
4
4
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Волги», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Волга»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»