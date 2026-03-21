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  • «Уфа» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Уфа» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 13:50
Уфа
21.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Волга
20' Д. Кутин 32' В. Камилов
86' А. Мурза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Волга
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
6
Михаил Умников
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
2-1-2-3-2
31
Беленов
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
18
Камилов
22
Юсупов
15
Хабалов
8
Исаев
7
Перченок
70
Ортис
9
Липовой
4-1-3-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
15
Тихий
99
Костин
3
Красильниченко
9
Фольмер
77
Багателия
55
Саплинов
17
Гершун
14
Яковлев
8
Рахманов
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
22
Юсупов
96
Барановский
96
Барановский
22
Юсупов
70
Ортис
11
Минатулаев
11
Минатулаев
70
Ортис
3
Красильниченко
6
Умников
6
Умников
3
Красильниченко
55
Саплинов
60
Касьянов
60
Касьянов
55
Саплинов
17
Гершун
37
Воронин
37
Воронин
17
Гершун
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
77
Багателия
7
Мурза
7
Мурза
77
Багателия
Остались в запасе
Уфа
Волга
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Довгаль
ВР
97
Денис Еремеев
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
28
Данил Новиков
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Уфа - Волга
4
4
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Волги», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Волга»

«Уфа» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Уфа
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