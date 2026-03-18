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  • «Бавария» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Бавария» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 21:50
Бавария
18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 6 : 1
Завершен
Аталанта
25' Г. Кейн (П) 54' Г. Кейн 56' Л. Карл 70' Л. Диас
85' Л. Самарджич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
7
Луис Диас
ЛВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
15
Марио Пашалич
(К) АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
43
Filip Pavić
ЦЗ
41
Vincent Manuba
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
34
Deniz Ofli
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Урбиг
22
Геррейру
4
Мин-Джэ
4
Та
2
Станишич
5
Павлович
8
Горецка
7
Диас
42
Карл
20
Бишоф
9
Кейн
3-2-1-3-1
57
Спортиелло
3
Коссуну
4
Хин
42
Скальвини
16
Белланова
47
Бернаскони
13
Эдерсон
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
22
Сулемана
9
Скамакка
2
Станишич
43
43
2
Станишич
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
5
Павлович
34
34
5
Павлович
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
20
Бишоф
7
Гнабри
7
Гнабри
20
Бишоф
42
Скальвини
69
Аганор
69
Аганор
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
де Рон
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
22
Сулемана
18
Распадори
18
Распадори
22
Сулемана
Остались в запасе
Бавария
Аталанта
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Йозуа Киммих
ОП
Джамал Мусиала
АП
Мануэль Нойер
ВР
Майкл Олисе
ПВ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Аталанта
Точно не сыграют
Юнус Муса
ПВ
Статистика матча Бавария - Аталанта
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
4
Офсайды
1
3
Количество передач
859
351
Сейвы
7
4
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-1.75
-1.75

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Аталанты», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аталанта»

«Бавария» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Бавария
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