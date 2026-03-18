18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-1-1-3-1
40
Урбиг
22
Геррейру
4
Мин-Джэ
4
Та
2
Станишич
5
Павлович
8
Горецка
7
Диас
42
Карл
20
Бишоф
9
Кейн
3-2-1-3-1
57
Спортиелло
3
Коссуну
4
Хин
42
Скальвини
16
Белланова
47
Бернаскони
13
Эдерсон
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
22
Сулемана
9
Скамакка
2
Станишич
43
43
2
Станишич
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
5
Павлович
34
34
5
Павлович
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
20
Бишоф
7
Гнабри
7
Гнабри
20
Бишоф
42
Скальвини
69
Аганор
69
Аганор
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
де Рон
15
де Рон
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
22
Сулемана
18
Распадори
18
Распадори
22
Сулемана
Остались в запасе
Бавария
Аталанта
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
35
Яннис Бартль
ВР
37
Леонард Прескотт
ВР
41
Vincent Manuba
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бавария
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - Аталанта
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
4
Офсайды
1
3
Количество передач
859
351
Сейвы
7
4
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.61
2.3
xGP (предотвращенные голы)
-1.75
-1.75
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Аталанты», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»