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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «Аталанты», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аталанта»