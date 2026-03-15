15.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
25
Провстгор
4
Патрик
17
Тавареш
77
Марушич
7
Деле-Баширу
24
Тэйлор
18
Исаксен
10
Дзакканьи
27
Мальдини
4-1-2-3
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
7
Эступиньян
14
Яшари
19
Фофана
10
Модрич
10
Пулишич
22
Салемакерс
10
Леау
24
Тэйлор
21
Белахьян
21
Белахьян
24
Тэйлор
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
7
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
7
Эступиньян
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
22
Салемакерс
4
Риччи
4
Риччи
22
Салемакерс
19
Фофана
18
Нкунку
18
Нкунку
19
Фофана
10
Леау
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Леау
Остались в запасе
Лацио
Милан
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Лацио - Милан
4
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
7
19
Офсайды
3
4
Количество передач
406
561
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»