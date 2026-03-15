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  • «Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 21:35
Лацио
15.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Милан
26' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
4
Самуэле Риччи
ЦП
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
25
Провстгор
4
Патрик
17
Тавареш
77
Марушич
7
Деле-Баширу
24
Тэйлор
18
Исаксен
10
Дзакканьи
27
Мальдини
4-1-2-3
16
Меньян
23
Томори
16
Де Винтер
31
Павлович
7
Эступиньян
14
Яшари
19
Фофана
10
Модрич
10
Пулишич
22
Салемакерс
10
Леау
24
Тэйлор
21
Белахьян
21
Белахьян
24
Тэйлор
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
7
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
7
Эступиньян
23
Томори
24
Атекаме
24
Атекаме
23
Томори
22
Салемакерс
4
Риччи
4
Риччи
22
Салемакерс
19
Фофана
18
Нкунку
18
Нкунку
19
Фофана
10
Леау
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Леау
Остались в запасе
Лацио
Милан
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
Точно не сыграют
Тома Башич
ЦП
Данило Катальди
ЦП
Алессио Романьоли
ЦЗ
Самуэль Жиго
ЦЗ
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Милан
Точно не сыграют
Маттео Габбиа
ЦЗ
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Адриан Рабьо
ЦП
Статистика матча Лацио - Милан
4
1
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
7
19
Офсайды
3
4
Количество передач
406
561
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Милан»

«Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Лацио
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