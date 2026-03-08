Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 13:20
Крылья Советов
08.03.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
9' Ч. Жоффри 25' Ч. Жоффри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
31
Гонсало Рекена
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
70
Артем Шуманский
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
71
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
(К) ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
10
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
11
Миро
ЦФ
3-2-3-2
30
Песьяков
31
Рекена
5
Ороз
47
Божин
2
Печенин
72
Фернандес
6
Бабкин
20
Столбов
77
Ахметов
99
Жоффри
70
Шуманский
3-4-1-1-1
27
Волк
4
Шумахов
24
Аларкон
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
6
Мубарик
71
Джапо
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
77
Ахметов
22
Костанца
22
Костанца
77
Ахметов
20
Столбов
14
Баньяц
14
Баньяц
20
Столбов
70
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
70
Шуманский
31
Рекена
15
Рассказов
15
Рассказов
31
Рекена
91
Игнатенко
91
Игнатенко
71
Джапо
28
Сердеров
28
Сердеров
71
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Владимир Хубулов
ЛВ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
Точно не сыграют
Томас Галдамес
ЛЗ
Вадим Раков
ЦФ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Александр Сандрачук
ПЗ
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
13
Офсайды
5
1
Количество передач
364
433
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо» Махачкала, 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Крылья Советов
