08.03.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
3-2-3-2
30
Песьяков
31
Рекена
5
Ороз
47
Божин
2
Печенин
72
Фернандес
6
Бабкин
20
Столбов
77
Ахметов
99
Жоффри
70
Шуманский
3-4-1-1-1
27
Волк
4
Шумахов
24
Аларкон
77
Сундуков
22
Аззи
16
Мрезиг
6
Мубарик
71
Джапо
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
77
Ахметов
22
Костанца
22
Костанца
77
Ахметов
20
Столбов
14
Баньяц
14
Баньяц
20
Столбов
70
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
70
Шуманский
31
Рекена
15
Рассказов
15
Рассказов
31
Рекена
91
Игнатенко
91
Игнатенко
71
Джапо
28
Сердеров
28
Сердеров
71
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
13
Офсайды
5
1
Количество передач
364
433
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Динамо» Махачкала, 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»