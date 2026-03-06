06.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-1-1
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
20
Алонсо
32
Родригес
16
Роман
6
Мориба
19
Сведберг
9
Хутгла
7
Иглесиас
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
17
Асенсио
2
Рюдигер
23
Менди
8
Чуамени
45
Питарч
8
Вальверде
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
9
Хутгла
23
Альварес
23
Альварес
9
Хутгла
6
Мориба
15
Весино
15
Весино
6
Мориба
7
Иглесиас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
19
Сведберг
8
Лопес
8
Лопес
19
Сведберг
3
Мингеса
10
Аспас
10
Аспас
3
Мингеса
8
Гюлер
38
Паласиос
38
Паласиос
8
Гюлер
45
Питарч
37
Анхель
37
Анхель
45
Питарч
10
Диас
16
Гарсия
16
Гарсия
10
Диас
Остались в запасе
Сельта
Реал
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
48
Ламини Фати
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
48
Ламини Фати
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Статистика матча Сельта - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
12
Офсайды
2
0
Количество передач
473
810
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.91
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реала», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»