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  • «Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

«Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

6 марта, 21:50
Сельта
06.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Реал
25' Б. Иглесиас
11' О. Чуамени 90+4' Ф. Вальверде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
16
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
48
Ламини Фати
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
38
Сесар Паласиос
ЦП
37
Мануэль Анхель
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
3-2-3-1-1
13
Раду
2
Старфельт
5
Каррейра
3
Мингеса
20
Алонсо
32
Родригес
16
Роман
6
Мориба
19
Сведберг
9
Хутгла
7
Иглесиас
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
17
Асенсио
2
Рюдигер
23
Менди
8
Чуамени
45
Питарч
8
Вальверде
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
9
Хутгла
23
Альварес
23
Альварес
9
Хутгла
6
Мориба
15
Весино
15
Весино
6
Мориба
7
Иглесиас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
7
Иглесиас
19
Сведберг
8
Лопес
8
Лопес
19
Сведберг
3
Мингеса
10
Аспас
10
Аспас
3
Мингеса
8
Гюлер
38
Паласиос
38
Паласиос
8
Гюлер
45
Питарч
37
Анхель
37
Анхель
45
Питарч
10
Диас
16
Гарсия
16
Гарсия
10
Диас
Остались в запасе
Сельта
Реал
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
48
Ламини Фати
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
48
Ламини Фати
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Хорхе Кестеро
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Пабло Дуран
ЦФ
Михайло Ристич
ЛЗ
Реал
Точно не сыграют
Джуд Беллингем
ЦП
Альваро Каррерас
ЛЗ
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Дин Хейсен
ЦЗ
Франко Мастантуоно
АП
Килиан Мбаппе
ЦФ
Родриго
ПВ
Давид Алаба
ЦЗ
Эдуардо Камавинга
ЦП
Статистика матча Сельта - Реал
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
12
Офсайды
2
0
Количество передач
473
810
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.91
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реала», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал»

«Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сельта
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