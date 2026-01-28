28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Бенфика
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
17
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
21
Шельдеруп
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
3-1-2-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
24
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
21
Шельдеруп
4
Силва
4
Силва
21
Шельдеруп
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
84
Режу
84
Режу
25
Престианни
14
Павлидис
9
Иванович
9
Иванович
14
Павлидис
24
Хейсен
4
Алаба
4
Алаба
24
Хейсен
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
15
Гюлер
28
Кестеро
28
Кестеро
15
Гюлер
18
Каррерас
21
Диас
21
Диас
18
Каррерас
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Бенфика
Реал
50
Диогу Феррейра
ВР
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
Точно не сыграют
Александер Бах
ПЗ
Нуну Феликс
ОП
Sidny Lopes Cabral
ЦЗ
Доди Лукебакио
ПВ
Ричард Риос
ЦП
Жоау Велозу
ЦП
Под вопросом
Реал
Точно не сыграют
Статистика матча Бенфика - Реал
2
2
5
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
296
613
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
20
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.53
-1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Реала», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»