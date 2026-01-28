Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:24
Бенфика
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 2
Завершен
Реал
36' А. Шельдеруп 45+5' В. Павлидис (П) 54' А. Шельдеруп 90+8' А. Трубин
30' К. Мбаппе 58' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
17
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
84
Жоау Режу
АП
7
Брума
ЛВ
9
Франьо Иванович
ЦФ
72
Анисиу
ЦФ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
21
Браим Диас
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
44
Араужо
30
Отаменди
17
Дедич
8
Эушнес
18
Баррейро
21
Шельдеруп
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
3-1-2-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
24
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
30
Мастантуоно
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
21
Шельдеруп
4
Силва
4
Силва
21
Шельдеруп
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
84
Режу
84
Режу
25
Престианни
14
Павлидис
9
Иванович
9
Иванович
14
Павлидис
24
Хейсен
4
Алаба
4
Алаба
24
Хейсен
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
15
Гюлер
28
Кестеро
28
Кестеро
15
Гюлер
18
Каррерас
21
Диас
21
Диас
18
Каррерас
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Бенфика
Реал
50
Диогу Феррейра
ВР
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
Точно не сыграют
Александер Бах
ПЗ
Нуну Феликс
ОП
Sidny Lopes Cabral
ЦЗ
Доди Лукебакио
ПВ
Ричард Риос
ЦП
Жоау Велозу
ЦП
Под вопросом
Энрике Араужо
ЦФ
Реал
Точно не сыграют
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Статистика матча Бенфика - Реал
2
2
5
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
296
613
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
20
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.53
-1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Реала», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Реал»

«Бенфика» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Бенфика
