10.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
3
Альхассан
16
Карму
4
Костас
24
Ахиядо
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
7
Чайра
10
Хассан
19
Форес
4-1-3-2
1
Вальес
40
Ортис
5
Бартра
16
23
Фирпо
21
Рока
7
Антони
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
19
Эрнандес
24
Руйбаль
Остались в запасе
Овьедо
Бетис
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Овьедо - Бетис
3
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
8
Офсайды
2
1
Количество передач
393
564
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Бетиса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»