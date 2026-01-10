Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Овьедо» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Овьедо» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 14:57
Овьедо
10.01.2026, суббота, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
64' И. Чайра
83' Д. Ло Чельсо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
16
Давид Карму
ЦЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
10
Хессем Хассан
ПВ
19
Алекс Форес
ЦФ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
23
Nicolas Fonseca
ЦП
20
Леандер Дендокер
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Йосип Брекало
ЛВ
17
Тиаго Борбас
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
3
Альхассан
16
Карму
4
Костас
24
Ахиядо
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
7
Чайра
10
Хассан
19
Форес
4-1-3-2
1
Вальес
40
Ортис
5
Бартра
16
23
Фирпо
21
Рока
7
Антони
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
19
Эрнандес
24
Руйбаль
7
Чайра
25
Лопес
25
Лопес
7
Чайра
6
Сибо
23
23
6
Сибо
11
Коломбатто
20
Дендокер
20
Дендокер
11
Коломбатто
10
Хассан
18
Брекало
18
Брекало
10
Хассан
19
Форес
17
Борбас
17
Борбас
19
Форес
23
Фирпо
12
Родригес
12
Родригес
23
Фирпо
40
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
40
Ортис
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
19
Эрнандес
9
Авила
9
Авила
19
Эрнандес
Остались в запасе
Овьедо
Бетис
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Овьедо - Бетис
3
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
8
Офсайды
2
1
Количество передач
393
564
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.24
2.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Бетиса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Бетис»

«Овьедо» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Овьедо
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Состав «Спартака» на 1-й сбор: 2 игрока основы вне списка
09:17
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
09:06
1
Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости
02:00
Определился второй финалист Кубка Африки
01:48
1
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
13
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
00:56
1
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
2
Карседо ответил Дзюбе, назвавшему Эмери «тренеришкой»
00:24
5
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
Вчера, 23:47
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
Вчера, 23:35
1
Все новости
Все новости
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
2
Кроос ответил, способна ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов
00:12
Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»
Вчера, 22:44
Стали известны подробности контракта Арбелоа с «Реалом»
Вчера, 16:58
Флик отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»
Вчера, 16:18
7
Алонсо называл игроков «Реала» детским садом
Вчера, 14:46
6
Определен лучший тренер в истории по количеству матчей на один трофей
Вчера, 09:14
1
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения из «Реала»
Вчера, 08:27
4
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
Вчера, 00:20
1
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
13 января
3
Канселу прокомментировал возвращение в «Барселону»
13 января
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
13 января
1
Жена Алонсо отреагировала на уход мужа из «Реала»
13 января
2
«Барселона» повторно объявила о переходе Канселу: известна причина
13 января
Клопп может возглавить «Реал», но при одном условии
13 января
5
Новый тренер «Реала» ответил на вопрос о Винисиусе, которого называют виновником увольнения Алонсо
13 января
2
Клопп прокомментировал увольнение Алонсо из «Реала»
13 января
5
Хабиб поддержал Алонсо, оскорбив игроков «Реала»
13 января
2
«Барселона» удалила новость о первой зимней сделке
13 января
Арбелоа прокомментировал назначение на пост тренера «Реала»
13 января
1
Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»
13 января
Фото«Барселона» объявила о первом зимнем трансфере
13 января
Жесткая реакция Хабиба на увольнение Алонсо из «Реала»
13 января
3
Хаби Алонсо впервые высказался об уходе из «Реала»
13 января
3
Фавориты на назначение в «Реал» вместо Алонсо по версии букмекеров
13 января
В «Барселоне» удивились отставке Алонсо
13 января
Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед, опередив Зидана
13 января
1
Новый тренер «Реала» будет работать в стиле Анчелотти
12 января
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 