Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
Сандерленд
4-1-2-1-2
22
20
Мукиэле
32
Хьюм
15
Альдрете
6
Гертрейда
34
Джака
3
Киркин
28
Ле Фе
24
Адингра
12
Майенда
9
Бробби
2-2-3-3
25
Доннарумма
6
Аке
3
Диаш
27
Нуньес
14
Гонсалес
26
Савиньо
33
О'Райли
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
10
Шерки
24
Адингра
14
Мандл
14
Мандл
24
Адингра
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
33
О'Райли
24
Гвардиол
24
Гвардиол
33
О'Райли
14
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
14
Гонсалес
20
Силва
4
Рейндерс
4
Рейндерс
20
Силва
26
Савиньо
11
Доку
11
Доку
26
Савиньо
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
1
Энтони Паттерсон
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
4
Дэн Нил
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
57
Тимур Тутеров
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
63
Divine Mukasa
ЦП
92
Reigan Heskey
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
6
Офсайды
0
1
Количество передач
304
640
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.24
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Манчестер Сити», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
