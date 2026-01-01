Введите ваш ник на сайте
  «Сандерленд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

«Сандерленд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

1 января, 16:11
Сандерленд
01.01.2026, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Robin Roefs
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
3
Деннис Киркин
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сандерленд
1
Энтони Паттерсон
ВР
33
Лео Ельде
ЛЗ
11
Крис Ригг
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
4
Дэн Нил
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
57
Тимур Тутеров
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
63
Divine Mukasa
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
92
Reigan Heskey
ЦФ
4-1-2-1-2
22
20
Мукиэле
32
Хьюм
15
Альдрете
6
Гертрейда
34
Джака
3
Киркин
28
Ле Фе
24
Адингра
12
Майенда
9
Бробби
2-2-3-3
25
Доннарумма
6
Аке
3
Диаш
27
Нуньес
14
Гонсалес
26
Савиньо
33
О'Райли
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
10
Шерки
24
Адингра
14
Мандл
14
Мандл
24
Адингра
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
33
О'Райли
24
Гвардиол
24
Гвардиол
33
О'Райли
14
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
14
Гонсалес
20
Силва
4
Рейндерс
4
Рейндерс
20
Силва
26
Савиньо
11
Доку
11
Доку
26
Савиньо
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
6
Офсайды
0
1
Количество передач
304
640
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.24
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Манчестер Сити», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Сити»

«Сандерленд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Сандерленд
