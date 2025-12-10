10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-3-3
1
Куртуа
18
Каррерас
2
Рюдигер
17
Асенсио
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
19
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
16
Гарсия
2-2-3-3
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
14
Гонсалес
27
Нуньес
10
Силва
10
Шерки
47
Фоден
11
Доку
9
Холанд
3
О'Райли
16
Гарсия
8
Гюлер
8
Гюлер
16
Гарсия
19
Себальос
10
Диас
10
Диас
19
Себальос
17
Асенсио
9
Эндрик
9
Эндрик
17
Асенсио
11
Доку
15
Аке
15
Аке
11
Доку
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
17
Офсайды
0
1
Количество передач
438
416
Сейвы
6
0
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Манчестера Сити», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»