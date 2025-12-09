09.12.2025, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-2-1-1-2
1
Анарбеков
3
Мата
25
Широбоков
28
Сорокин
24
Мрынский
20
Тапалов
8
Байбек
18
Глейзер
77
Зария
99
Рикардиньо
9
Эдмилсон
4-1-1-2-2
88
Цолакис
4
Бьянсон
23
Родиней
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
96
Музакитис
10
Мартиньш
22
Шикинью
56
Поденсе
20
Эль-Кааби
8
Байбек
4
Касабулат
4
Касабулат
8
Байбек
77
Зария
55
Громыко
55
Громыко
77
Зария
20
Тапалов
17
Туякбаев
17
Туякбаев
20
Тапалов
9
Эдмилсон
33
Станоев
33
Станоев
9
Эдмилсон
99
Рикардиньо
7
Жоржинью
7
Жоржинью
99
Рикардиньо
32
Хецце
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
32
Хецце
56
Поденсе
7
Стрефецца
7
Стрефецца
56
Поденсе
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
Остались в запасе
Кайрат
Олимпиакос
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
61
Georgios Kouraklis
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
77
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
77
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Кайрат - Олимпиакос
1
2
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
12
14
Офсайды
0
6
Количество передач
412
452
Сейвы
8
1
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.2
2.28
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Олимпиакоса», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»