07.12.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-1-2
39
Магомедов
24
Аларкон
5
Табидзе
77
Сундуков
4
Шумахов
19
Мубарик
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
4-1-1-3-1
30
Медведев
3
Коледин
24
Фаринья
25
Карич
19
Шнапцев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
23
Боселли
19
Ермаков
27
Грулев
6
Олусегун
19
Мубарик
13
Кагермазов
13
Кагермазов
19
Мубарик
25
Агаларов
16
Мрезиг
16
Мрезиг
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
77
Сундуков
11
Миро
11
Миро
77
Сундуков
Царукян
2
Александров
2
Александров
Царукян
27
Грулев
8
Майга
8
Майга
27
Грулев
19
Ермаков
80
Царукян
80
Царукян
19
Ермаков
23
Боселли
29
Сефас
29
Сефас
23
Боселли
Остались в запасе
Динамо Мх
Нижний Новгород
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
7
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Динамо Мх - Нижний Новгород
2
1
5
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
25
Офсайды
4
3
Количество передач
395
306
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Пари НН», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»