Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября, 20:50
Реал Сосьедад
24.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
19' М. Оярсабаль (П) 36' М. Оярсабаль
30' Н. Гудель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
20
Джибриль Соу
ЦП
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
M. Goti Lopez
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
28
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Ramón Martínez
ЦЗ
32
Andres Castrin
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
17
Альфон Гонсалес
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
9
Акор Адамс
ЦФ
36
Oso
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
12
Эррера
11
Гедеш
7
Барренечеа
23
Мендес
10
Оярсабаль
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
2
Кармона
15
Кардосо
23
Маркао
12
Суасо
18
Агум
6
Гудель
20
Соу
11
Варгас
10
Санчес
7
Ромеро
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
12
Эррера
18
Солер
18
Солер
12
Эррера
23
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
23
Мендес
7
Барренечеа
21
Захарян
21
Захарян
7
Барренечеа
17
Гомес
28
Марин
28
Марин
17
Гомес
18
Агум
16
Санчес
16
Санчес
18
Агум
15
Кардосо
21
Эджуке
21
Эджуке
15
Кардосо
20
Соу
17
Гонсалес
17
Гонсалес
20
Соу
10
Санчес
14
Фернандес
14
Фернандес
10
Санчес
7
Ромеро
9
Адамс
9
Адамс
7
Ромеро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Ramón Martínez
ЦЗ
32
Andres Castrin
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Oso
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Ramón Martínez
ЦЗ
32
Andres Castrin
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Oso
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
19
14
Офсайды
2
1
Количество передач
303
461
Сейвы
0
1
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Севильи», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Севилья»

«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Реал Сосьедад
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостового пытались похитить, расширенный состав сборной России, «Ювентус» уволил тренера и другие новости
01:37
Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо
01:23
Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового
00:58
2
Дзюба вошел в тройку лучших игроков РПЛ по числу матчей
00:32
2
Быстров пошутил о попытке похищения зенитовца Мостового
Вчера, 23:59
1
«Ювентус» выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
Вчера, 23:51
Губерниев дал прогноз на будущее Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:43
9
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
Вчера, 23:35
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
Вчера, 23:23
3
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
Вчера, 22:48
2
Все новости
Все новости
Примера. «Атлетико» обыграл «Бетис» (2:0) и вернулся в топ-4
01:03
Капитан «Реала» пропустит до трех месяцев
Вчера, 22:22
Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико
Вчера, 18:35
4
Рафинья раскритиковал Ямаля за слова про «Реал» перед Эль Класико
Вчера, 16:56
7
Видео«Палево, епта»: Аршавин высмеял Захаряна за неоригинальную сумку
Вчера, 13:35
8
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
Вчера, 12:46
8
Ямаль покупает дом, где жили Пике и Шакира
Вчера, 12:11
ФотоЗащитник «Реала» просил «Сантьяго Бернабеу» громче оскорблять «Барселону» после победы в Эль Класико
Вчера, 10:03
1
ФотоАршавин посетил клубный магазин «Реала» в футболке «Барселоны»
Вчера, 00:23
7
Раскрыты слова Винисиуса и Ямаля, после которых началась массовая стычка
26 октября
3
Алонсо ответил на скандальные слова Ямаля про «Реал»
26 октября
1
ФотоОтец Ямаля опубликовал провокационный пост после поражения «Барсы» от «Реала»
26 октября
24
ФотоВ концовке Эль Класико произошла массовая потасовка между футболистами
26 октября
2
ФотоРазозленный Винисиус не пожал руку Алонсо и ушел в раздевалку после замены с «Барселоной»
26 октября
1
Примера. «Реал» победил «Барсу» в Эль Класико и оторвался от нее на 5 очков
26 октября
18
Мбаппе не забил пенальти в матче с «Барселоной»
26 октября
В «Барселоне» недовольны высказываниями Ямаля про «Реал»
26 октября
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» – «Барселона»
26 октября
2
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
26 октября
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
26 октября
6
Хаби Алонсо отреагировал на обидные слова Ямаля про «Реал»
25 октября
3
Где смотреть матч «Реал» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
25 октября
ВидеоЗахарян вручил Аршавину ценный подарок после матча с «Севильей»
25 октября
Примера. «Сосьедад» победил «Севилью», Захарян сыграл во втором матче подряд
24 октября
Президент «Барселоны» сделал заявление о предстоящем Эль Класико
24 октября
1
Капитан «Реала» поговорит с Ямалем, унизившим мадридский клуб
24 октября
2
Иньеста прокомментировал провокационные слова Ямаля перед Эль Класико
24 октября
1
Домработница обокрала Касильяса: подробности
24 октября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 