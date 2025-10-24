24.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
31
Мартин
5
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
12
Эррера
11
Гедеш
7
Барренечеа
23
Мендес
10
Оярсабаль
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
2
Кармона
15
Кардосо
23
Маркао
12
Суасо
18
Агум
6
Гудель
20
Соу
11
Варгас
10
Санчес
7
Ромеро
11
Гедеш
3
Муньос
3
Муньос
11
Гедеш
12
Эррера
18
Солер
18
Солер
12
Эррера
23
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
23
Мендес
7
Барренечеа
21
Захарян
21
Захарян
7
Барренечеа
17
Гомес
28
Марин
28
Марин
17
Гомес
18
Агум
16
Санчес
16
Санчес
18
Агум
15
Кардосо
21
Эджуке
21
Эджуке
15
Кардосо
20
Соу
17
Гонсалес
17
Гонсалес
20
Соу
10
Санчес
14
Фернандес
14
Фернандес
10
Санчес
7
Ромеро
9
Адамс
9
Адамс
7
Ромеро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
M. Goti Lopez
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
13
Эрьян Нюланд
ВР
22
Ramón Martínez
ЦЗ
32
Andres Castrin
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
36
Oso
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
19
14
Офсайды
2
1
Количество передач
303
461
Сейвы
0
1
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Севильи», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»