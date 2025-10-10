10.10.2025, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
Южная Корея
3-2-2-2-1
21
Хен У
13
14
Ю-Мин
3
Ким
4
Мин-Джэ
22
Соль
8
Сын Хо
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
4-1-1-3-1
12
Бенто
2
Витиньо
4
Милитао
3
Габриэль
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
20
Эстевао
10
Родриго
7
Винисиус
21
Кунья
4
Мин-Джэ
16
Пак
16
Пак
4
Мин-Джэ
10
Джэ Сон
24
24
10
Джэ Сон
6
Ин Бом
23
Кастроп
23
Кастроп
6
Ин Бом
19
Кан Ин
18
Ли
18
Ли
19
Кан Ин
7
Сон
9
О
9
О
7
Сон
8
Сын Хо
5
5
8
Сын Хо
2
Витиньо
13
Энрике
13
Энрике
2
Витиньо
8
Гимарайнс
18
Андре
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Винисиус
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
7
Винисиус
21
Кунья
26
Жезус
26
Жезус
21
Кунья
Остались в запасе
Южная Корея
Бразилия
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Han-Beom Lee
ЦЗ
26
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
25
Sangbin Jeong
ЦФ
17
Eom Ji-Sung
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
23
Джон
ВР
1
Уго Соуза
ВР
24
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Кайо Энрике
ЛЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Жоао Гомес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Жоэлинтон
АП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Южная Корея - Бразилия
2
1
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
2
2
Количество передач
430
617
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Южная Корея против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Бразилия
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»