  Главная
  Новости
  Южная Корея – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Южная Корея – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

10 октября, 12:50
Южная Корея
10.10.2025, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 5
Завершен
Бразилия
13' Эстевао 41' Родриго 48' Эстевао 49' Родриго 77' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Tae-seok Lee
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Бразилия
12
Бенто
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
5
Каземиро
(К) ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
10
Родриго
ПВ
20
Эстевао
ПВ
21
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Han-Beom Lee
ЦЗ
26
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
24
Jin-kyu Kim
ЦП
23
Йенс Кастроп
ЦП
18
Дон-Ген Ли
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
25
Sangbin Jeong
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
5
Won Du-Jae
ЦФ
17
Eom Ji-Sung
ЦФ
Бразилия
23
Джон
ВР
1
Уго Соуза
ВР
24
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Кайо Энрике
ЛЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Пауло Энрике
ПЗ
18
Андре
ОП
25
Жоао Гомес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Жоэлинтон
АП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Луис Энрике
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
26
Игор Жезус
ЦФ
3-2-2-2-1
21
Хен У
13
14
Ю-Мин
3
Ким
4
Мин-Джэ
22
Соль
8
Сын Хо
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
4-1-1-3-1
12
Бенто
2
Витиньо
4
Милитао
3
Габриэль
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
20
Эстевао
10
Родриго
7
Винисиус
21
Кунья
4
Мин-Джэ
16
Пак
16
Пак
4
Мин-Джэ
10
Джэ Сон
24
24
10
Джэ Сон
6
Ин Бом
23
Кастроп
23
Кастроп
6
Ин Бом
19
Кан Ин
18
Ли
18
Ли
19
Кан Ин
7
Сон
9
О
9
О
7
Сон
8
Сын Хо
5
5
8
Сын Хо
2
Витиньо
13
Энрике
13
Энрике
2
Витиньо
8
Гимарайнс
18
Андре
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Винисиус
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
7
Винисиус
21
Кунья
26
Жезус
26
Жезус
21
Кунья
Остались в запасе
Южная Корея
Бразилия
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Han-Beom Lee
ЦЗ
26
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
25
Sangbin Jeong
ЦФ
17
Eom Ji-Sung
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
23
Джон
ВР
1
Уго Соуза
ВР
24
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Кайо Энрике
ЛЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Жоао Гомес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Жоэлинтон
АП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Han-Beom Lee
ЦЗ
26
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
25
Sangbin Jeong
ЦФ
17
Eom Ji-Sung
ЦФ
Остались в запасе
23
Джон
ВР
1
Уго Соуза
ВР
24
Карлос Аугусто
ЛЗ
16
Кайо Энрике
ЛЗ
14
Фабрисио Бруно
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Жоао Гомес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
17
Жоэлинтон
АП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Южная Корея - Бразилия
2
1
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
2
2
Количество передач
430
617
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Южная Корея против Бразилии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Бразилия

Южная Корея – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бразилия Южная Корея
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
