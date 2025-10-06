06.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
18
Тананеев
27
Мануйлов
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
19
Голыбин
3-2-3-2
71
Мамин
4
Бардачев
16
Итало
2
Бегич
13
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
37
Бондарев
59
Харин
10
Секулич
97
Ишков
28
Султонов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
28
Султонов
Моторин
24
Шамкин
24
Шамкин
Моторин
19
Голыбин
9
Караев
9
Караев
19
Голыбин
14
Железнов
42
Мосин
42
Мосин
14
Железнов
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
13
Акбашев
11
Карапузов
11
Карапузов
13
Акбашев
97
Ишков
50
Воронов
50
Воронов
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
74
Dmitriy Kiselev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
74
Dmitriy Kiselev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча КАМАЗ - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Урала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»