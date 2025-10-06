Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «КАМАЗ» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

«КАМАЗ» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

Вчера, 19:11
КАМАЗ
06.10.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
5 : 1
Завершен
Урал
23' М. Султонов 41' Р. Апеков 90' Д. Караев
45' И. Ишков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Daniil Motorin
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
13
Роман Акбашев
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
24
Даниил Шамкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
9
Давид Караев
ЦФ
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
42
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Гонсалу Мигель
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Тимур Аюпов
ОП
74
Dmitriy Kiselev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
50
Максим Воронов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маругин
18
Тананеев
27
Мануйлов
7
Аюкин
2
Хубаев
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
19
Голыбин
3-2-3-2
71
Мамин
4
Бардачев
16
Итало
2
Бегич
13
Акбашев
22
Кордейро
14
Железнов
37
Бондарев
59
Харин
10
Секулич
97
Ишков
28
Султонов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
28
Султонов
Моторин
24
Шамкин
24
Шамкин
Моторин
19
Голыбин
9
Караев
9
Караев
19
Голыбин
14
Железнов
42
Мосин
42
Мосин
14
Железнов
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
13
Акбашев
11
Карапузов
11
Карапузов
13
Акбашев
97
Ишков
50
Воронов
50
Воронов
97
Ишков
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
74
Dmitriy Kiselev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
14
Сурхайхан Абдуллаев
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Гонсалу Мигель
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
74
Dmitriy Kiselev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча КАМАЗ - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Урала», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Урал»

«КАМАЗ» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал КАМАЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
