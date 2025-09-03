Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Волга» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

«Волга» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

3 сентября 2025, 16:20
Волга
03.09.2025, среда, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
90+5' В. Руденко
39' З. Тарба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
17
Георгий Уридия
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Черноморец
23
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
99
Кирилл Морозов
ОП
8
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
18
Олег Николаев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
22
Артем Гуца
ЛЗ
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
27
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Черноморец
73
Михаил Штепа
ВР
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
22
Саид Алиев
ЦФ
4-1-5
86
Шайхутдинов
3
Красильниченко
15
Кокоев
4
Ибрагимов
20
Ковалев
29
Шагиахметов
7
Мурза
14
Яковлев
28
Новиков
17
Уридия
9
Каменщиков
2-1-3-3-1
23
Матюша
81
Тоневицкий
3
Плиев
99
Морозов
8
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
44
Кухарчук
13
Пузанов
18
Николаев
25
Ложкин
3
Красильниченко
22
Гуца
22
Гуца
3
Красильниченко
20
Ковалев
27
Молодцов
27
Молодцов
20
Ковалев
29
Шагиахметов
27
Умников
27
Умников
29
Шагиахметов
17
Уридия
8
Рахманов
8
Рахманов
17
Уридия
14
Яковлев
19
Руденко
19
Руденко
14
Яковлев
13
Пузанов
17
Жилкин
17
Жилкин
13
Пузанов
25
Ложкин
18
Гурченко
18
Гурченко
25
Ложкин
44
Кухарчук
22
Алиев
22
Алиев
44
Кухарчук
Остались в запасе
Волга
Черноморец
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
6
Иван Козлов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
73
Михаил Штепа
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
6
Иван Козлов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Волга - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Черноморца», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«Черноморец»

«Волга» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Волга
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3
Три рекорда Роналду, новый клуб Джикии, вариант для Захаряна в РПЛ и другие новости
02:00
Ибрагимович ответил Роналду, крикнувшему «Я вернулся»
01:45
Аршавин назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Исходит ощущение безнадежности»
01:30
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
01:17
1
ЧМ-2026. Англия не смогла победить Гану – 0:0
01:00
5
46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом
00:54
1
Джикия расторг контракт с турецким клубом
00:23
Реакция Роналду на вопрос о встрече с Месси на ЧМ-2026
00:06
Роналду прокомментировал победу Португалии над Узбекистаном на ЧМ-2026
Вчера, 23:39
Все новости
Все новости
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
Вчера, 20:57
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
Вчера, 19:59
1
Фото«Локомотив» арендовал чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 16:04
1
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
Вчера, 14:22
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
Вчера, 14:10
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в «Ростов»
Вчера, 10:27
1
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
«Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»
22 июня
5
Юран потребовал от игроков «Урала» выйти в РПЛ
22 июня
3
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА
22 июня
1
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
21 июня
ФотоМосковский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»
21 июня
1
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
21 июня
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
20 июня
3
«Урал» провел первый матч под руководством Юрана
20 июня
2
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги
20 июня
8
Фото«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ
20 июня
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19 июня
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
ФотоКлуб из Москвы подписал воспитанника «Краснодара» и взял тренером экс-игрока сборной РФ
19 июня
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
19 июня
«Урал» взял динамовского таланта
18 июня
«Краснодар» хочет вернуть воспитанника, заигранного за сборную России
18 июня
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 