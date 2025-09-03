03.09.2025, среда, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-5
86
Шайхутдинов
3
Красильниченко
15
Кокоев
4
Ибрагимов
20
Ковалев
29
Шагиахметов
7
Мурза
14
Яковлев
28
Новиков
17
Уридия
9
Каменщиков
2-1-3-3-1
23
Матюша
81
Тоневицкий
3
Плиев
99
Морозов
8
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
44
Кухарчук
13
Пузанов
18
Николаев
25
Ложкин
3
Красильниченко
22
Гуца
22
Гуца
3
Красильниченко
20
Ковалев
27
Молодцов
27
Молодцов
20
Ковалев
29
Шагиахметов
27
Умников
27
Умников
29
Шагиахметов
17
Уридия
8
Рахманов
8
Рахманов
17
Уридия
14
Яковлев
19
Руденко
19
Руденко
14
Яковлев
13
Пузанов
17
Жилкин
17
Жилкин
13
Пузанов
25
Ложкин
18
Гурченко
18
Гурченко
25
Ложкин
44
Кухарчук
22
Алиев
22
Алиев
44
Кухарчук
Остались в запасе
Волга
Черноморец
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
6
Иван Козлов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
73
Михаил Штепа
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
6
Иван Козлов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
40
Nikita Baksheev
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Волга - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Черноморца», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»