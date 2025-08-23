Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Родина»