23.08.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
3-3-1-2-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
55
Лысцов
2
Косогоров
64
Ланин
5
Маляров
15
Самойлов
10
Шипунов
8
Куль
77
Гонгапшев
4-1-1-3-1
13
Волков
80
Бессмертный
26
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
20
Концевой
7
Папе
10
Рейна
55
Лысцов
Остались в запасе
Шинник
Родина
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Артем Исмагилов
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
22
Artem Beskibalniy
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Шинник - Родина
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Родина»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»