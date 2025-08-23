Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шинник» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

«Шинник» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Вчера, 15:40
Шинник
23.08.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Родина
76' А. Голубев
90+2' Д. Тананеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
55
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
5
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Тимофей Шипунов
АП
8
Руслан Куль
ПВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
20
Артем Концевой
ЛВ
7
Папе
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Артем Исмагилов
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
4
Никита Бозов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
61
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
4
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
22
Artem Beskibalniy
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
3-3-1-2-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
55
Лысцов
2
Косогоров
64
Ланин
5
Маляров
15
Самойлов
10
Шипунов
8
Куль
77
Гонгапшев
4-1-1-3-1
13
Волков
80
Бессмертный
26
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
20
Концевой
7
Папе
10
Рейна
55
Лысцов
4
Бозов
4
Бозов
55
Лысцов
10
Шипунов
50
Голубев
50
Голубев
10
Шипунов
15
Самойлов
23
Нафиков
23
Нафиков
15
Самойлов
8
Куль
20
Мартовой
20
Мартовой
8
Куль
2
Косогоров
61
Малахов
61
Малахов
2
Косогоров
3
Гогличидзе
4
Тананеев
4
Тананеев
3
Гогличидзе
20
Концевой
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
20
Концевой
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
6
Фищенко
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
6
Фищенко
Остались в запасе
Шинник
Родина
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Артем Исмагилов
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
22
Artem Beskibalniy
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Барсег Киракосян
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Артем Исмагилов
ВР
92
T. Shchelkunov
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
22
Artem Beskibalniy
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Барсег Киракосян
Статистика матча Шинник - Родина

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Родина»

«Шинник» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Шинник
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
6
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
2
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
6
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
4
Все новости
Все новости
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»
Вчера, 17:00
3
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»
22 августа
«Торпедо» уволило Ари
22 августа
5
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова
21 августа
2
Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»
20 августа
1
Московский клуб хочет назначить Евсеева
20 августа
1
В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины
20 августа
1
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа
1
ФотоЖена игрока «Факела» пригрозила расправой тем, кто травмирует ее мужа
20 августа
4
Сбежавший из Украины в Россию футболист подписал контракт с клубом Комбарова
20 августа
1
Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»
19 августа
1
ВидеоГол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне
18 августа
Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»
18 августа
3
«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье
18 августа
ВидеоКомментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»
17 августа
3
Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»
15 августа
2
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
15 августа
13
Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
15 августа
2
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
13 августа
5
Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»
13 августа
1
В «Торпедо» оценили возможность отставки Кононова после попадания команды в зону вылета
12 августа
Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО
11 августа
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
11 августа
3
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
5 августа
3
Фото«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа
1
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
29 июля
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
29 июля
1
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»
28 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 