12.08.2025, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
3-2-2-3
16
Адамов
4
Горшков
28
Алип
25
Эракович
66
Вега
23
Адамов
17
Мостовой
18
Михайлов
32
Гонду
30
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-3-1
25
Нигматуллин
70
Кабутов
4
Нижегородов
27
Грицаенко
2
Тесленко
18
Апшацев
21
Зотов
9
Ломовицкий
77
Юкич
8
Йочич
87
Мукба
28
Алип
57
Лобов
Остались в запасе
Зенит
Рубин
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Саша Зделар
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
9
Жерсон
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
51
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»