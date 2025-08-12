Введите ваш ник на сайте
«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа, 17:27
Зенит
12.08.2025, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
70' М. Кассьерра 78' М. Кассьерра (П) 84' В. Шилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
18
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
87
Энри Мукба
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Никита Лобов
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
9
Жерсон
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
24
Никола Чумич
ПВ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
3-2-2-3
16
Адамов
4
Горшков
28
Алип
25
Эракович
66
Вега
23
Адамов
17
Мостовой
18
Михайлов
32
Гонду
30
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-3-1
25
Нигматуллин
70
Кабутов
4
Нижегородов
27
Грицаенко
2
Тесленко
18
Апшацев
21
Зотов
9
Ломовицкий
77
Юкич
8
Йочич
87
Мукба
28
Алип
57
Лобов
57
Лобов
28
Алип
10
Глушенков
31
Мантуан
31
Мантуан
10
Глушенков
17
Мостовой
20
Педро
20
Педро
17
Мостовой
32
Гонду
51
Шилов
51
Шилов
32
Гонду
30
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
30
Кассьерра
21
Зотов
5
Вуячич
5
Вуячич
21
Зотов
77
Юкич
22
Ходжа
22
Ходжа
77
Юкич
4
Нижегородов
6
Иву
6
Иву
4
Нижегородов
18
Апшацев
24
Чумич
24
Чумич
18
Апшацев
87
Мукба
10
Даку
10
Даку
87
Мукба
Статистика матча Зенит - Рубин
2
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив»

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

