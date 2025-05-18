18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
9
Тареми
9
Тюрам
4-1-3-2
29
Мандас
77
Марушич
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
18
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
19
Диа
11
Кастелланос
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
59
Залевски
59
Залевски
95
Бастони
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
9
Тареми
30
Корреа
30
Корреа
9
Тареми
22
Мхитарян
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Мхитарян
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
23
Хюсай
23
Хюсай
17
Тавареш
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
Остались в запасе
Интер
Лацио
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
58
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
58
Лука Топалович
АП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Лацио
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
530
424
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»