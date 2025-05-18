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  • «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 20:35
Интер
18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
45+2' Я. Биссек 79' Д. Дюмфрис
72' Педро 90' Педро (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
58
Лука Топалович
АП
30
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Дюмфрис
9
Тареми
9
Тюрам
4-1-3-2
29
Мандас
77
Марушич
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
6
Ровелла
18
Исаксен
15
Весино
6
Гендузи
19
Диа
11
Кастелланос
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
59
Залевски
59
Залевски
95
Бастони
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
9
Тареми
30
Корреа
30
Корреа
9
Тареми
22
Мхитарян
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Мхитарян
34
Хила
2
Жиго
2
Жиго
34
Хила
17
Тавареш
23
Хюсай
23
Хюсай
17
Тавареш
18
Исаксен
9
Педро
9
Педро
18
Исаксен
Остались в запасе
Интер
Лацио
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
58
Лука Топалович
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
58
Лука Топалович
АП
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
94
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Лацио
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
530
424
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
2.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»

«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Интер
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