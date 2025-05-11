11.05.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
3-3-1-2-1
23
Натабашвили
6
Ышык
71
Бязров
19
Бутаев
70
Дауров
75
Огоев
8
Хугаев
9
Закиров
18
Тобоев
11
Черткоев
27
Гогниев
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
44
Гурбан
97
Покидышев
44
Журавлев
91
Носков
92
Емельянов
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
8
Хугаев
5
Багаев
5
Багаев
8
Хугаев
19
Бутаев
87
Булацев
87
Булацев
19
Бутаев
27
Гогниев
37
Гаглоев
37
Гаглоев
27
Гогниев
75
Огоев
21
Козырев
21
Козырев
75
Огоев
11
Черткоев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Черткоев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Гонгадзе
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Алиев
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
10
Алиев
10
Симонян
96
Максименко
96
Максименко
10
Симонян
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «СКА-Хабаровска», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»