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  • «Алания» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Алания» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 15:50
Алания
11.05.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
2' Г. Гонгадзе 45' Г. Гонгадзе 54' Г. Гонгадзе 78' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
71
Артур Бязров
ЦЗ
70
Руслан Дауров
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
11
Дато Черткоев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Натабашвили
6
Ышык
71
Бязров
19
Бутаев
70
Дауров
75
Огоев
8
Хугаев
9
Закиров
18
Тобоев
11
Черткоев
27
Гогниев
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
44
Гурбан
97
Покидышев
44
Журавлев
91
Носков
92
Емельянов
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
8
Хугаев
5
Багаев
5
Багаев
8
Хугаев
19
Бутаев
87
Булацев
87
Булацев
19
Бутаев
27
Гогниев
37
Гаглоев
37
Гаглоев
27
Гогниев
75
Огоев
21
Козырев
21
Козырев
75
Огоев
11
Черткоев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Черткоев
92
Емельянов
6
Багиев
6
Багиев
92
Емельянов
10
Гонгадзе
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Алиев
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
10
Алиев
10
Симонян
96
Максименко
96
Максименко
10
Симонян
Остались в запасе
Алания
СКА-Хабаровск
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
78
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Алания - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «СКА-Хабаровска», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «СКА-Хабаровск»

«Алания» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Алания
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