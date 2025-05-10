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  • «Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 20:50
Монако
10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Лион
62' Т. Минамино 68' Д. Закария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лион
1
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Жордан Верету
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
70
Саймон Буабре
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Лион
35
Matthias Da Silva
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
5
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
14
Бирет
7
Эмболо
2-1-4-2-1
1
Перри
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
22
Мата
7
Верету
11
Фофана
16
Алмада
91
Ляказетт
6
Закария
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
6
Закария
4
Тезе
2
Вандерсон
2
Вандерсон
4
Тезе
8
Камара
27
Магасса
27
Магасса
8
Камара
14
Бирет
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
14
Бирет
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
22
Мата
16
Чалета-Цар
16
Чалета-Цар
22
Мата
18
Матич
10
Шерки
10
Шерки
18
Матич
7
Верету
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
7
Верету
Остались в запасе
Монако
Лион
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
35
Matthias Da Silva
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
70
Саймон Буабре
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthias Da Silva
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лион
2
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
18
Офсайды
0
3
Количество передач
444
415
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лиона» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лион»

«Монако» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Монако
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