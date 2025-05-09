Составы команд
Заря
Заря
3-1-2-4
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
22
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
4-3-3
23
Фесюн
17
Тобиас
5
Бондарь
18
Грам
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
8
Крыськив
7
Эгиналдо
21
Бондаренко
22
Кевин
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
8
Дрышлюк
17
Вантух
11
Горбач
11
Горбач
17
Вантух
74
Фарина
74
Фарина
10
Педриньо
24
Цуканов
24
Цуканов
10
Педриньо
22
Кевин
9
Швед
9
Швед
22
Кевин
Остались в запасе
Заря
Шахтер
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Заря - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»