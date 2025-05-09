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  • «Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

9 мая 2025, 14:20
Заря
09.05.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-2-4
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
22
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
4-3-3
23
Фесюн
17
Тобиас
5
Бондарь
18
Грам
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
8
Крыськив
7
Эгиналдо
21
Бондаренко
22
Кевин
8
Дрышлюк
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
8
Дрышлюк
17
Вантух
11
Горбач
11
Горбач
17
Вантух
74
Фарина
74
Фарина
10
Педриньо
24
Цуканов
24
Цуканов
10
Педриньо
22
Кевин
9
Швед
9
Швед
22
Кевин
Остались в запасе
Заря
Шахтер
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Andrii Matkevych
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Заря - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»

«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Заря
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