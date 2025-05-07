Составы команд
Аль-Раед
Аль-Раед
3-2-2-2-1
99
Морейра
4
21
Гонсалес
16
28
Аль-Джайзани
94
Аль-Радже
17
Абид
26
93
Аль-Амри
11
Саюд
33
Эль-Беркауи
4-1-2-2-1
1
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
87
Тамбакти
16
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
28
Аль-Джайзани
2
Хавсави
2
Хавсави
28
Аль-Джайзани
94
Аль-Радже
18
Азази
18
Азази
94
Аль-Радже
23
Канно
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
23
Канно
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
29
Аль-Давсари
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Хиляль
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
48
Faisal Nahet
ЦП
34
Azm Al Sayil
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
48
Faisal Nahet
ЦП
34
Azm Al Sayil
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
6
8
Офсайды
2
2
Количество передач
335
616
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Раед» против «Аль-Хиляля», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Раед» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»