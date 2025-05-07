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  • «Аль-Раед» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

«Аль-Раед» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

7 мая 2025, 18:05
Аль-Раед
07.05.2025, среда, 19:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 5
Завершен
Аль-Хиляль
45+3' К. Эль-Беркауи 68' К. Эль-Беркауи 90+9' С. Джамаан Аль-Амри (П)
32' А. Митрович 41' С. Аль-Давсари 59' С. Аль-Давсари 66' Малком 78' С. Аль-Давсари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
28
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
26
Yousri Bouzok
ЦП
11
Амир Саюд
АП
93
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
33
Карим Эль-Беркауи
(К) ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
48
Faisal Nahet
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
34
Azm Al Sayil
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Хиляль
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Морейра
4
21
Гонсалес
16
28
Аль-Джайзани
94
Аль-Радже
17
Абид
26
93
Аль-Амри
11
Саюд
33
Эль-Беркауи
4-1-2-2-1
1
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
87
Тамбакти
16
Лоди
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
28
Аль-Джайзани
2
Хавсави
2
Хавсави
28
Аль-Джайзани
94
Аль-Радже
18
Азази
18
Азази
94
Аль-Радже
23
Канно
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
23
Канно
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
17
Аль-Ганнам
17
Аль-Ганнам
29
Аль-Давсари
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Хиляль
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
48
Faisal Nahet
ЦП
34
Azm Al Sayil
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
43
Abdullah Al Rawdhan
ЦЗ
48
Faisal Nahet
ЦП
34
Azm Al Sayil
ЦФ
70
Moses Turay
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
6
8
Офсайды
2
2
Количество передач
335
616
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Раед» против «Аль-Хиляля», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Раед»«Аль-Хиляль»

«Аль-Раед» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Раед
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