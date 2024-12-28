28.12.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
4-2-1-3
32
Васкес
13
Кэкачей
3
Пеццелла
44
Исмайли
3
Гогличидзе
33
Грасси
16
Хендерсон
11
Гьяси
94
Эспозито
29
Коломбо
14
Анджорин
3-2-3-2
1
Леали
15
Нортон-Каффи
13
Бани
5
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
47
Бадель
2
Торсбю
32
Френдруп
9
Витинья
99
Пинамонти
13
Кэкачей
35
Мариануччи
35
Мариануччи
13
Кэкачей
3
Гогличидзе
22
Де Шильо
22
Де Шильо
3
Гогличидзе
16
Хендерсон
22
Фаццини
22
Фаццини
16
Хендерсон
33
Грасси
29
Мале
29
Мале
33
Грасси
14
Анджорин
11
Эконг
11
Эконг
14
Анджорин
2
Торсбю
16
Де Винтер
16
Де Винтер
2
Торсбю
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
59
Дзаноли
21
Миретти
21
Миретти
59
Дзаноли
99
Пинамонти
18
Экубан
18
Экубан
99
Пинамонти
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Эмполи - Дженоа
1
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
452
318
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Дженоа», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»