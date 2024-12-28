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  • «Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

28 декабря 2024, 15:50
Эмполи
28.12.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
74' С. Эспозито
46' М. Бадель 68' К. Экубан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
16
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
4-2-1-3
32
Васкес
13
Кэкачей
3
Пеццелла
44
Исмайли
3
Гогличидзе
33
Грасси
16
Хендерсон
11
Гьяси
94
Эспозито
29
Коломбо
14
Анджорин
3-2-3-2
1
Леали
15
Нортон-Каффи
13
Бани
5
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
47
Бадель
2
Торсбю
32
Френдруп
9
Витинья
99
Пинамонти
13
Кэкачей
35
Мариануччи
35
Мариануччи
13
Кэкачей
3
Гогличидзе
22
Де Шильо
22
Де Шильо
3
Гогличидзе
16
Хендерсон
22
Фаццини
22
Фаццини
16
Хендерсон
33
Грасси
29
Мале
29
Мале
33
Грасси
14
Анджорин
11
Эконг
11
Эконг
14
Анджорин
2
Торсбю
16
Де Винтер
16
Де Винтер
2
Торсбю
15
Нортон-Каффи
20
Сабелли
20
Сабелли
15
Нортон-Каффи
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
59
Дзаноли
21
Миретти
21
Миретти
59
Дзаноли
99
Пинамонти
18
Экубан
18
Экубан
99
Пинамонти
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Лиор Касса
ЦП
8
Филиппо Мелегони
ЦП
37
Эмиль Бохинен
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Эмполи - Дженоа
1
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
452
318
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Дженоа», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Дженоа»

«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Эмполи
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