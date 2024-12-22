22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-1-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
12
Маласья
5
Угарте
5
Далот
37
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-1-3-2
13
Кепа
6
Забарный
24
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
4
Адамс
19
Уаттара
10
Кристи
19
Клюйверт
11
Семеньо
9
Эванилсон
12
Маласья
15
Йоро
15
Йоро
12
Маласья
5
Угарте
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Угарте
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
4
Адамс
23
Хилл
23
Хилл
4
Адамс
15
Смит
4
Кук
4
Кук
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
11
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
11
Семеньо
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
493
334
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.26
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»