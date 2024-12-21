21.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
17
Клайн
19
Хьюз
16
Лерма
15
Камада
18
Сарр
14
Матета
3-1-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
17
Салиба
3
Габриэль
49
Льюис-Скелли
5
Парти
7
Сака
10
Эдегор
2
Мартинелли
7
Хаверц
9
Жезус
17
Клайн
58
Кпорха
58
Кпорха
17
Клайн
14
Матета
27
Шлупп
27
Шлупп
14
Матета
16
Лерма
28
Дукур
28
Дукур
16
Лерма
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
15
Камада
9
Нкетиа
9
Нкетиа
15
Камада
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
7
Хаверц
4
Райс
4
Райс
7
Хаверц
12
Тимбер
6
Мерино
6
Мерино
12
Тимбер
9
Жезус
11
Нванери
11
Нванери
9
Жезус
7
Сака
10
Троссард
10
Троссард
7
Сака
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
391
546
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Арсенала», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»