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  • «Кристал Пэлас» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 19:20
Кристал Пэлас
21.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
11' И. Сарр
6' Г. Жезус 14' Г. Жезус 38' К. Хаверц 60' Г. Мартинелли 84' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
5
Томас Парти
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
28
Asher Agbinone
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Арсенал
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
17
Клайн
19
Хьюз
16
Лерма
15
Камада
18
Сарр
14
Матета
3-1-1-3-2
1
Райя
12
Тимбер
17
Салиба
3
Габриэль
49
Льюис-Скелли
5
Парти
7
Сака
10
Эдегор
2
Мартинелли
7
Хаверц
9
Жезус
17
Клайн
58
Кпорха
58
Кпорха
17
Клайн
14
Матета
27
Шлупп
27
Шлупп
14
Матета
16
Лерма
28
Дукур
28
Дукур
16
Лерма
19
Хьюз
55
Девенни
55
Девенни
19
Хьюз
15
Камада
9
Нкетиа
9
Нкетиа
15
Камада
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
7
Хаверц
4
Райс
4
Райс
7
Хаверц
12
Тимбер
6
Мерино
6
Мерино
12
Тимбер
9
Жезус
11
Нванери
11
Нванери
9
Жезус
7
Сака
10
Троссард
10
Троссард
7
Сака
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
22
Нето
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Кристал Пэлас - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
391
546
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Арсенала», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Кристал Пэлас
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