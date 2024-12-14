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  • «Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 17:50
Заря
14.12.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
9' П. Мичин 90+2' Я. Башич
81' D. Yanakov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцик
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
14
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Черноморец
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
4
Эскинья
21
Башич
8
Яцик
97
Кораблин
22
22
Мичин
9
Вокрри
28
Будковский
3-3-2-2
1
Рудько
3
Ермаков
15
Лацабидзе
44
3
Кисиль
6
Белошевский
6
14
Сигеев
8
11
Попов
9
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
97
Кораблин
11
Горбач
11
Горбач
97
Кораблин
8
28
Габелок
28
Габелок
8
6
77
77
6
14
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
14
Сигеев
Остались в запасе
Заря
Черноморец
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Остались в запасе
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Черноморца», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Черноморец»

«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец Заря
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