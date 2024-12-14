14.12.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-1-1-1-4
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
4
Эскинья
21
Башич
8
Яцик
97
Кораблин
22
22
Мичин
9
Вокрри
28
Будковский
3-3-2-2
1
Рудько
3
Ермаков
15
Лацабидзе
44
3
Кисиль
6
Белошевский
6
14
Сигеев
8
11
Попов
9
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
97
Кораблин
11
Горбач
11
Горбач
97
Кораблин
8
28
Габелок
28
Габелок
8
6
77
77
6
14
Сигеев
90
Шевцов
90
Шевцов
14
Сигеев
Остались в запасе
Заря
Черноморец
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Zadorozhnyi Fedir
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
Остались в запасе
12
Chijoke Aniagboso
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Черноморца», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»