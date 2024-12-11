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  • «Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Ювентус
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
53' Д. Влахович 75' У. МакКенни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
(К) ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
21
Дуглас Луис
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
69
Max Hudson
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
4-3-1-2
16
Ди Грегорио
13
Данило
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
7
Консейсау
9
Влахович
11
Йылдыз
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
4
Гвардиол
2
Уокер
20
Гюндоган
10
Силва
7
Де Брюйне
18
Грилиш
9
Холанд
11
Доку
9
Влахович
21
Луис
21
Луис
9
Влахович
19
Тюрам
8
МакКенни
8
МакКенни
19
Тюрам
11
Йылдыз
7
Мбангула
7
Мбангула
11
Йылдыз
7
Консейсау
21
Веа
21
Веа
7
Консейсау
18
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
18
Грилиш
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Ювентус
Манчестер Сити
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Стефан Ортега
ВР
69
Max Hudson
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
69
Max Hudson
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
7
Офсайды
3
1
Количество передач
307
698
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
93
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Манчестер Сити», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Манчестер Сити»

«Ювентус» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Ювентус
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