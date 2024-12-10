10.12.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
3-2-2-3
40
Бизот
6
Фернандес
5
Шардонне
3
Ндиайе
21
Айдара
26
Ле Кардинал
8
Маньетти
45
Камара
10
дель Кастильо
23
Думбия
17
Бальде
3-2-2-2-1
44
Бенитес
32
Дамс
21
Боскальи
6
Фламинго
2
Карсдорп
17
Жуниор
11
Сайбари
77
Ланг
9
Бакайоко
17
Тилльман
26
де Йонг
23
Думбия
21
Салах
21
Салах
23
Думбия
26
Ле Кардинал
28
Лаж
28
Лаж
26
Ле Кардинал
17
Бальде
19
Сима
19
Сима
17
Бальде
32
Дамс
23
Верман
23
Верман
32
Дамс
17
Тилльман
20
Тил
20
Тил
17
Тилльман
2
Карсдорп
37
Ледесма
37
Ледесма
2
Карсдорп
9
Бакайоко
11
Лосано
11
Лосано
9
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Брест
ПСВ
50
Ноа Джони
ВР
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
37
Paris Noah Irie
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
7
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
1
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
37
Paris Noah Irie
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
7
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
1
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Брест - ПСВ
3
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
9
Офсайды
3
2
Количество передач
289
586
Сейвы
5
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против ПСВ, 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – ПСВ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»